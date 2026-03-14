Eθνικός Τελικός Eurovision

Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από τον Εθνικό Τελικό της Eurovision του 2006, ο οποίος έγινε σαν σήμερα, 14 Μαρτίου 2006 και στόχο είχε την επιλογή του τραγουδιού με το οποίο θα μας εκπροσωπούσε η Άννα Βίσση στον 51ο Διαγωνισμό Τραγουδιού που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα. Η επιλογή του ή της εκπροσώπου της Ελλάδας για τον Διαγωνισμό του 2006 έγινε εσωτερικά από την ΕΡΤ. Ειδικότερα, στις 24 Ιανουαρίου 2006, η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η Άννα Βίσση θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό της Αθήνας. Η Άννα Βίσση επέστρεφε για τρίτη φορά στον Διαγωνισμό μιας και είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 1980 με το τραγούδι ''Ωτοστόπ'' καταλήγοντας στη 13η θέση και την Κύπρο το 1982, με το τραγούδι'' Μόνο η αγάπη'' κατακτώντας την πέμπτη θέση.

Ο Εθνικός Τελικός πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2006 στον Βοτανικό και η Άννα Βίσση ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια, από τα οποία επιλέχθηκε ένα μέσα από ψηφοφορία κοινού και κριτικής επιτροπής. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν ο Μίμης Πλέσσας και μέλη οι: Θέμος Αναστασιάδης, Αντώνης Ανδρικάκης Ρένα Καπιτσαλά, Αντώνης Καρατζίκος, Φώτης Κωνσταντόπουλος, Ευαγγελία Πισκερά, Χριστίνα Πολίτη, Δημήτρης Σταρόβας, Sietse Bakker. Νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε το''Everything'' σε στίχους Άννας Βίσση καιμουσική Νίκου Καρβέλα. Στις 20 Μαΐου 2006, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στον τελικό του 51ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στο Ο.Α.Κ.Α. και κατέκτησε την 9η θέση.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει τον Εθνικό Τελικό της Eurovision του 2006.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ EUROVISION 2006

FEEL THE PARTY

Ο Εθνικός Τελικός της Εurovision για την επιλογή του τραγουδιού της Άννας Βίσση που εκπροσώπησε τη χώρα μας το 2006 στην Eurovision που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ με τίτλο ''Feel the Party'', σε παρουσίαση του Γιώργου Καπουτζίδη και της Ζέτας Μακρυπούλια.

Ο Εθνικός Τελικός ξεκινά με απόσπασμα από τη Eurovision του 1974 και τη Μαρινέλλα να ερμηνεύει το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα», που αποτέλεσε και την πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Αμέσως μετά, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια ανεβαίνουν στη σκηνή ντυμένοι όπως η ελληνική συμμετοχή του 1974, καλησπερίζουν τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεατές και ανακοινώνουν πως, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα επιχειρήσουν μια αναδρομή στις αγαπημένες συμμετοχές της Ελλάδας στον Διαγωνισμό. Γίνεται λόγος και για τη συμμετοχή της Μαρίζας Κωχ στη Eurovision του 1976 με το τραγούδι «Παναγιά μου, Παναγιά μου».

Έπειτα, η εκπομπή συνδέεται απευθείας με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία βρίσκεται στη Στοκχόλμη και δεν μπορεί να παραβρεθεί στον Εθνικό Τελικό. Η Έλενα Παπαρίζου εύχεται «Καλή επιτυχία» στην Ελλάδα και μιλά για την εμπειρία της στον Εθνικό Τελικό του 2005, αλλά και για τη νίκη της στον Διαγωνισμό. Ακολουθεί απόσπασμα με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στον τελικό της Eurovision του 2005, καθώς και στιγμιότυπα από την πορεία της προς τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

Στη συνέχεια προβάλλεται απόσπασμα από τον τελικό της Eurovision του 1977 και την ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ», με τους Μπέσυ Αργυράκη, Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Έπειτα, οι παρουσιαστές ανεβαίνουν στη σκηνή ντυμένοι με παρόμοια ρούχα με εκείνα των ερμηνευτών του 1977. Οι τέσσερις καλλιτέχνες βρίσκονται στο κοινό της βραδιάς και μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από εκείνη την εποχή. Η αναδρομή συνεχίζεται με τις συμμετοχές των ετών 1978, 1979 και 1980.

Μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, η αναδρομή συνεχίζεται με τη συμμετοχή του 1981. Έπειτα, οι παρουσιαστές υποδέχονται στη σκηνή την Άννα Βίσση, η οποία ερμηνεύει μερικές από τις μεγάλες της επιτυχίες: «Αγάπη από νάιλον», «Έχω τόση αγάπη», «Αγάπη είναι». Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση εξηγεί πώς νιώθει που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Διαγωνισμό και εξομολογείται πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο από τα τέσσερα υποψήφια τραγούδια. Θυμάται τις δύο προηγούμενες συμμετοχές της στον Διαγωνισμό, το 1980 με την Ελλάδα και το τραγούδι «Ωτοστόπ», καθώς και το 1982 με την Κύπρο και το τραγούδι «Μόνο η αγάπη». Τη δική της εμπειρία από τον Διαγωνισμό του 1979 μοιράζεται και η Ελπίδα.

Στη σκηνή ανεβαίνει η εκπρόσωπος της Κύπρου στον Διαγωνισμό του 2006, Ανέτ Αρτάνι, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι «Why Angels Cry». Η αναδρομή συνεχίζεται με τις συμμετοχές της Ελλάδας στον Διαγωνισμό κατά τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανεβαίνει η εκπρόσωπος της Τουρκίας στον Διαγωνισμό του 2006, Sibel Tüzün, με το τραγούδι «Superstar», το οποίο ερμηνεύει στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ακολουθεί βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η παρουσιάστρια του Διαγωνισμού του 2006, Μαρία Μενούνος.

Η αναδρομή στις ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision συνεχίζεται με εκείνη του 1987, το τραγούδι «STOP» των Μπανγκ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια, ντυμένοι ως Μπανγκ, συνομιλούν με τον Θάνο Καλλίρη και τον Βασίλη Δερτιλή σχετικά με τις αναμνήσεις τους από τη συγκεκριμένη συμμετοχή. Έπειτα, οι παρουσιαστές συστήνουν τα μέλη της επιτροπής και συνομιλούν με τον πρόεδρό της, Μίμη Πλέσσα.

Σειρά έχει το διαγωνιστικό μέρος του Εθνικού Τελικού. Η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει το πρώτο υποψήφιο τραγούδι, «A Beautiful Night», σε στίχους και μουσική του Πήγασου. Ακολουθεί το δεύτερο υποψήφιο τραγούδι, «Who Cares About Love», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα. Το τρίτο υποψήφιο τραγούδι είναι το «Welcome to the Party», σε μουσική Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους Dimitris S. Το τελευταίο υποψήφιο τραγούδι είναι το «Everything», σε στίχους Άννας Βίσση και μουσική Νίκου Καρβέλα.

Ο Εθνικός Τελικός συνεχίζεται με αναφορά στο τραγούδι «Άνοιξη», που εκπροσώπησε τη χώρα μας το 1991, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να ντύνεται ως Σοφία Βόσσου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να μιμείται τον Αδρέα Μικρούτσικο. Στη σκηνή του Εθνικού Τελικού ανεβαίνει ο εκπρόσωπος της Μάλτας στον Διαγωνισμό του 2006, Φαμπρίτζιο Φανιέλο, με το τραγούδι «I Do». Σειρά έχει η συμμετοχή της Ελλάδας στον Διαγωνισμό του 1993, με την Καίτη Γαρμπή και το τραγούδι «Ελλάδα χώρα του φωτός», με τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Γιώργο Καπουτζίδη να ντύνονται ως τη δημοφιλή ερμηνεύτρια. Ακολουθεί η Christine Guldbrandsen, εκπρόσωπος της Νορβηγίας στον Διαγωνισμό του 2006, με το τραγούδι «Alvedansen».

Στη συνέχεια του Εθνικού Τελικού, συνδεόμαστε ζωντανά με τη Νάνα Μούσχουρη, που βρίσκεται στο Ρότερνταμ. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μιλά για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία της στην Ευρώπη, τονίζοντας πως θα είναι η τελευταία της. Ο εκπρόσωπος της Ρουμανίας στον Διαγωνισμό του 2006, Mihai Trăistariu, ερμηνεύει το τραγούδι «Tornerò», με το οποίο θα εμφανιστεί στη Eurovision του 2006.

Ακολουθεί η μεταμόρφωση των παρουσιαστών σε Antique (εκπρόσωποι του 2001), Μαντώ (εκπρόσωπος του 2003) και Μιχάλη Ρακιντζή (εκπρόσωπος του 2002), ανάμεσα σε αφιερωματικά βίντεο με αναδρομή στους νικητές του Διαγωνισμού. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο πρόεδρος της επιτροπής, Μίμης Πλέσσας, ανεβαίνει στη σκηνή και ανακοινώνει πως το νικητήριο τραγούδι είναι το «Everything», με την Άννα Βίσση να το ερμηνεύει για μία ακόμη φορά.

Έτος παραγωγής: 2006

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 14/3/2006

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς