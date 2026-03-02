Εθνικός Τελικός Eurovision 2005

Στις 2 Μαρτίου του 2005 η ΕΡΤ διοργάνωσε τον Εθνικό Τελικό για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στον 50ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στo Κίεβο της Ουκρανίας. Η επιλογή του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα έγινε έπειτα από εσωτερική επιλογή της ΕΡΤ. Στις 22 Ιανουαρίου 2005, η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι η Έλενα Παπαρίζου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό του Κιέβου. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή της στην Eurovision του 2001, ως μέλος του συγκροτήματος Antique, με το τραγούδι "Die for You", καταλήγοντας στην τρίτη θέση, το καλύτερο αποτέλεσμα της Ελλάδας μέχρι τότε.

Μετά την ανακοίνωση της Έλενας Παπαρίζου ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, η ΕΡΤ αποκάλυψε ότι θα διεξαχθεί εθνικός τελικός, με τίτλο "Eurovision Party", όπου η Παπαρίζου θα ερμήνευε κάποια τραγούδια από τα οποία το κοινό θα επέλεγε ποιο ήθελε να μας εκπροσωπήσει στο Κίεβο. Ο εθνικός τελικός διεξήχθη στις 2 Μαρτίου 2005 στο Fever, με παρουσιάστρια την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου και μεταδόθηκε από τη ΝΕΤ στην Ελλάδα και δορυφορικά από την ERT Sat. Νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε το «My Number One» το οποίο έμελλε να μας χαρίσει την πρώτη μας νίκη στον Διαγωνισμό.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει τον Εθνικό Τελικό της Eurovision του 2005.

Ο Εθνικός Τελικός της Eurovision του 2005 ξεκινά με έναχορευτικό νούμερο της παρουσιάστριας της βραδιάς, Αλεξάνδρας Πασχαλίδου. Στη συνέχεια, προβάλλεται ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που μας έχουν εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό της Eurovision. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision του 2004 Σάκης Ρουβάς, μιλά για την εμπειρία του και εύχεται η Ελλάδα να κερδίσει τον Διαγωνισμό. Ακολουθεί το βίντεο της εμφάνισής του στον τελικό της Eurovision του 2004 στην Κωνσταντινούπολη με το τραγούδι ''Shake it'' που χάρισε στην Ελλάδα την τρίτη θέση.

Στη συνέχεια, η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με την Κύπρο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος μιλά για την Eurovision και υπόσχεται ότι η Κύπρος θα χαρίσει ξανά τους 12 βαθμούς στην Ελλάδα. Έπειτα, η Έλενα Παπαρίζου ανεβαίνει στην σκηνή, περιγράφει τη χαρά της για την επερχόμενη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της Eurovision. Προβάλλεται ένα βίντεο με απλούς πολίτες που εκφράζουν την άποψή τους για την Έλενα Παπαρίζου.

Επιπλέον, η Έλενα Παπαρίζου ερμηνεύει διάφορα τραγούδια στην σκηνή του Fever. Ακολουθεί μια σύντομη παρέμβαση της Νάνας Μούσχουρη, η οποία θυμάται την συμμετοχή της στην Eurovision. Στην σκηνή του Fever ανεβαίνει ο ερμηνευτής Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, εκπρόσωπος της Σερβίας στον διαγωνισμό του 2004 που κατέκτησε τη δεύτερη θέση και ερμηνεύει ξανά το τραγούδι του.

Ακολουθεί η παρουσίαση των τριών υποψήφιων τραγουδιών από την Έλενα Παπαρίζου. Ερμηνεύει τα εξής τραγούδια:"My Number One", "OK" και"Let's Get Wild". Στην σκηνή ανεβαίνει και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, εκπρόσωπος της Κύπρου στον διαγωνισμό του 2005, ο οποίος ερμηνεύει μερικές από τις επιτυχίες του.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εμφανίζονται στη σκηνή του Fever οι Alkazar, που θα διαγωνίζονταν τις επόμενες μέρες στον εθνικό τελικό της Σουηδίας αλλά και η εκπρόσωπος της Μάλτας στην Eurovision του 2005, Chiara, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι ''Angel''. Ακολουθούν η εκπρόσωπος της Ανδόρας, Marian van de Wal που ερμηνεύει το τραγούδι ''La Mirada Interior'' και οι C-REAL που ερμηνεύουν το τραγούδι ''Μην ανησυχείς''.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Μίμης Πλέσσας, πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει πως το νικητήριο τραγούδι είναι το''My nymber one'' και η Έλενα Παπαρίζου το ερμηνεύει ξανά.

Έτος παραγωγής: 2005

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 2/3/2004

Σκηνοθεσία: Χρήστος Φασόης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς