Ένας χρόνος συμπληρώνεται φέτος από τον θάνατο του Γιάννη Μόρτζου. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής, ο Γιάννης Μόρτζος υπηρέτησε με αφοσίωση επί σειρά ετών την υποκριτική τέχνη. Ως ένα από τα βασικά και -στη συνέχεια ιστορικά- στελέχη του Θεάτρου Τέχνης πρωταγωνίστησε σε σπουδαίους ρόλους από όλο το φάσμα της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας και πήρε μέρος, ως βασικός πρωταγωνιστής, στα μεγάλα θεατρικά φεστιβάλ της Ευρώπης τις δεκαετίες του `60, `70 και `80. Μετά την αποχώρησή του από το Θέατρο Τέχνης συνέχισε την καλλιτεχνική του διαδρομή στο ελεύθερο θέατρο ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη, το «Θέατρο Τέσσερις Εποχές – Γιάννης Μόρτζος».

Στη διάρκεια της μακρόχρονης θεατρικής του πορείας συνεργάστηκε με τους περισσότερους και σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς, σκηνογράφους, μεταφραστές. Ακόμα, συμμετείχε και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως: «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» (1985), «Το χρώμα του Φεγγαριού (1996), «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή» (2000), «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο (2020) κ.α.

Δείτε από το "Θέατρο της Δευτέρας" την φαρσοκωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Ταξιτζής σε δύο πιάτσες» σε θεατρική σκηνοθεσία του Γιώργου Θεοδοσιάδη, σενάριο της Άννας Βαρβαρέσου-Τζόγια και τηλεσκηνοθεσία του Γιώργου Αγαθονικιάδη, που μεταδόθηκε από την ΕΤ 1 στις 28 Δεκεμβρίου 1987. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Γιάννης Μόρτζος. Παίζουν ακόμη οι ηθοποιοί: Αθηνά Ζαφόλια, Ζωή Ρηγοπούλου, Τάσος Χαλκιάς κ.ά. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που περιγράφει τις ερωτικές περιπέτειες και τα μπλεξίματα με την αστυνομία ενός ταξιτζή.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΠΙΑΤΣΕΣ

Ο Ρέι Κούνεϊ (Ray Cooney) είναι Άγγλος συγγραφέας και ηθοποιός, γεννημένος στις 30 Μαίου 1932. Το 1983, ο Κούνεϊ δημιούργησε την “Theatre of Comedy Company”, της οποίας υπήρξε και ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής. Έργα του Κούνεϊ έχουν παιχτεί παγκοσμίως, όπως και εδώ στην Ελλάδα, με τεράστια επιτυχία.

Η ιστορία του έργου «Ταξιτζής σε δύο πιάτσες», που γράφτηκε το 1983, αφορά στον δίγαμο Τζον Σμιθ (Γιάννης Μόρτζος), έναν οδηγό ταξί στο Λονδίνο που ζει με δύο συζύγους, τη Μαίρη (Αθηνά Ζαφόλια) και την Μπάρμπαρα (Ζωή Ρηγοπούλου), σε δύο σπιτικά σε δύο διαφορετικές γειτονιές, με ένα πολύ καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα για να μπορεί να τις διαχειρίζεται και τις δύο. Χάρη στο επάγγελμά του εργάζεται μεν σκληρά, αλλά σε βάρδιες, πράγμα που τον βολεύει μια χαρά ώστε να μη δημιουργεί υποψίες στις συζύγους του. Τα προβλήματα ξεσπούν όταν βοηθά μια γηραιά κυρία που πέφτει θύμα ληστείας, αποτρέπει την κλοπή αλλά καταλήγει στο νοσοκομείο και από εκεί στο σπίτι του μαζί με τη Μαίρη και την τοπική αστυνομία. Τότε οι δύο διευθύνσεις του έρχονται στην επιφάνεια. Η εμφάνιση του φίλου του, Στάνλεϊ (Τάσος Χαλκιάς), περιπλέκει χειρότερα τα πράγματα και η κατάσταση βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου...

Η παράσταση είχε ανέβει τη χειμερινή περίοδο 1984-1985 στο θέατρο ΑΜΙΡΑΛ με τους Γιάννη Μόρτζο, Λευτέρη Βουρνά και Κατερίνα Μαραγκού, και παίχτηκε με επιτυχία για δύο συνεχείς θεατρικές σεζόν.

Έτος παραγωγής: 1987

Θεατρική σκηνοθεσία: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Τηλεοπτική σκηνοθεσία: Γιώργος Αγαθονικιάδης

Σκηνικά-κοστούμια: Πέτρος Καπουράλης

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Αντωνιάδης

Δείτε περισσότερα στο archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου