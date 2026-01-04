Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης. Γεννημένος στο Χαλάνδρι το 1951, ο Γιώργος Παπαδάκης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1986 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ-1 και την δημοφιλή εκπομπή ''Τρεις στον αέρα'' που μεταδιδόταν κάθε μεσημέρι, μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Το 1987, ο Νάσος Αθανασίου αποχώρησε από την εκπομπή και την θέση του πήρε ο Γιάννης Δημαράς, προερχόμενος από τους ''Ρεπόρτερς'' της ΕΡΤ-2.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη, χρονολογικά, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης ''Καλημέρα Ελλάδα''. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην παρουσίασή της, στις 4 Ιουλίου 2025, σε κλίμα συγκίνησης με όλους τους συντελεστές επί της μικρής οθόνης.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον δημοφιλή δημοσιογράφο με μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στη Βάλια Πετούρη και την εκπομπή της ΝΕΤ ''Συνάντηση της Κυριακής'' το 2003.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η ''Συνάντηση της Κυριακής'' είναι μια εκπομπή συνεντεύξεων με τη Βάλια Πετούρη. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο καλεσμένος είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης.

Το επεισόδιο ξεκινά με πλάνα από τα βραβεία «Πρόσωπα 2002», στα οποία ο Γιάννης Δημαράς απονέμει το βραβείο «Καλύτερου Παρουσιαστή εκτός ειδήσεων» στον Γιώργο Παπαδάκη. Παρακολουθούμε τον Γιώργο Παπαδάκη να παραλαμβάνει το βραβείο από τον Γιάννη Δημαρά και να ευχαριστεί σύντομα για τη συγκεκριμένη διάκριση.

Έπειτα, η Βάλια Πετούρη καλησπερίζει τους τηλεθεατές και υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής τον Γιώργο Παπαδάκη. Αμέσως μετά, προβάλλεται ένα αφιερωματικό ρεπορτάζ για τη ζωή και την καριέρα του, σε επιμέλεια της Αθανασίας Βολτέα. Η Βάλια Πετούρη ρωτά τον Γιώργο Παπαδάκη σχετικά με τη δημοφιλία που έχει γνωρίσει μέσα από την καθημερινή εκπομπή που παρουσιάζει στον ιδιωτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για τη σχέση με τους συνεργάτες του και τη σημασία που έχει αυτή για το επιτυχημένο αποτέλεσμα. Παρεμβάλλεται συνέντευξη της δημοσιογράφου Μαρίας Μπαλοδήμου, η οποία μιλά για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Παπαδάκη και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ακόμη, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», Πηγή Περσιάδου, θυμάται την αρχή της συνεργασίας της με τον Γιώργο Παπαδάκη το 1986, στην εκπομπή της ΕΡΤ «Τρεις στον αέρα». Περιγράφει τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η συγκεκριμένη εκπομπή, καθώς και τη μετέπειτα πολυετή συνεργασία τους.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρεται στην έναρξη της δημοσιογραφικής του πορείας στην ΕΡΤ το 1986 με την εκπομπή «Τρεις στον αέρα», η οποία ήταν το πρώτο μεσημεριανό μαγκαζίνο στην ελληνική τηλεόραση, και τονίζει την αγάπη του για τη δημόσια τηλεόραση και τους ανθρώπους της. Έπειτα, η Βάλια Πετούρη ζητά από τον Γιώργο Παπαδάκη να την ξεναγήσει στο στούντιο από το οποίο μεταδιδόταν η εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Προβάλλονται οι τίτλοι έναρξης της εκπομπής, καθώς και πλάνα αρχείου με τον Γιώργο Παπαδάκη στην παρουσίαση. Ο ίδιος θυμάται στιγμές από εκείνη την εποχή και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα στα στούντιο της ΕΡΤ.

Αμέσως μετά, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την περίοδο κατά την οποία ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε να εργάζεται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Περιγράφει πώς έκλεισε συμφωνία για να εργαστεί εκτός της δημόσιας τηλεόρασης, αρχικά στον ΔΙΑΥΛΟ 10 και στη συνέχεια στον ΑΝΤΕΝΝΑ, πρώτα στο ραδιόφωνο και έπειτα στον τηλεοπτικό σταθμό. Ακόμη, μιλά για την εκπομπή «Κόκκινη κάρτα», την οποία παρουσίασε και της άλλαξε το περιεχόμενο, επειδή δεν τον εξέφραζε.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Γιώργος Παπαδάκης εξηγεί γιατί αναγκάστηκε να εργαστεί από μικρή ηλικία και αναφέρεται σύντομα σε διάφορες δουλειές από τις οποίες έχει περάσει. Παράλληλα, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στο Χαλάνδρι. Για την παιδική φιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη μιλά στην εκπομπή ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Μαλαίσιος. Επιπροσθέτως, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρεται στη ραδιοφωνική του καριέρα και θυμάται την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», που παρουσίαζε στα ερτζιανά και στη Δημοτική Ραδιοφωνία Καλαμάτας. Τονίζει πως αγαπά ιδιαίτερα το ραδιόφωνο.

Ακολουθεί συνέντευξη του δημοσιογράφου Στρατή Λιαλέρη, ο οποίος μιλά για τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη. Έπειτα, ο Γιώργος Παπαδάκης αναφέρεται στην εκπομπή που παρουσιάζει στο ραδιόφωνο του ΑΝΤΕΝΝΑ, κάθε μεσημέρι από τις 14:00 έως τις 16:00.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο Γιώργος Παπαδάκης μιλά για την προσωπική του ζωή, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Κλείνοντας, τονίζει πως του αρέσει να ζει στο παρόν, με τους δικούς του ρυθμούς και όρους.

Έτος παραγωγής: 2003

Σκηνοθεσία: Λένια Τσεκούρα

Επιμέλεια-παρουσίαση: Βάλια Πετούρη

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς