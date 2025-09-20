Ο νομπελίστας ποιητής μας, Γιώργος Σεφέρης, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 1971. Γεννημένος στη Σμύρνη το 1900, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1914, σπούδασε Νομικά στο Παρίσι και εργάστηκε ως διπλωμάτης έως το 1962, οπότε και αφοσιώθηκε στο λογοτεχνικό του έργο. Το 1931 δημοσιεύτηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο ''Στροφή''. Ακολούθησαν οι συλλογές ''Η Στέρνα'' και ''Μυθιστόρημα'', με τις οποίες καθιερώθηκε ως μείζων ποιητής. Το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστημών. Πολλά ποιήματα του Σεφέρη έχουν μελοποιηθεί από σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Η κηδεία του, το 1971, μεσούσης της Δικτατορίας, αποτέλεσε μια μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της εκπομπής ''Βιβλιόραμα'' παραγωγής 1991, αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη.

ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής για το βιβλίο, ''Βιβλιόραμα'', είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Σεφέρη με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από το θάνατό του και σε αυτό εξετάζεται η σχέση του ποιητή με διάφορες τέχνες.

Ειδικότερα, το επεισόδιο ξεκινά με ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούμε τον Γιώργο Σεφέρη να απαγγέλει. Έπειτα, ο καθηγητής Δημήτρης Μαρωνίτης μιλά τις τέχνες που ανακλώνται μέσα στην ποίηση του Σεφέρη. Στην συνέχεια γίνεται λόγος για την σχέση του Σεφέρη με τον κινηματογράφο. Ειδικότερα, ο Ηρακλής Παπαλέξης συνομιλεί με τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο σχετικά με το ενδιαφέρον του Σεφέρη για τον κινηματογράφο. Αμέσως μετά, αναδεικνύεται η σχέση του Σεφέρη με τη φωτογραφία, μέσα από την τοποθέτηση του Διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Ε. Χ. Κάσδαγλη. Επόμενο θέμα που θίγεται στο επεισόδιο είναι η σχέση του Σεφέρη με την μουσική, μέσα από την συνομιλία της Έλενας Χουζούρη με τον Θανάση Νάκα, πανεπιστημιακό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η ηθοποιός Μαρίκα Τζιραλίδου απαγγέλει ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη.

Έτος παραγωγής: 1991

Σκηνοθεσία: Τζαννέτος Κομηνέας

Επιμέλεια εκπομπής: Ηρακλής Παπαλέξης

Έρευνα-παρουσίαση: Έλενα Χουζούρη

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς