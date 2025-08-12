Γιώργος Ζωγράφος – 12 Αυγούστου 2005

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιώργος Ζωγράφος υπήρξε ένας από τους κεντρικούς καλλιτέχνες του «Νέου Κύματος» της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με αφορμή την επέτειο 20 ετών από το θάνατό του στις 12 Αυγούστου του 2005, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Παρασκήνιο, παρακολουθούμε τον Γιώργο Ζωγράφο σε μια νοσταλγική περιήγηση στην Πλάκα, σταθμεύοντας σε ιστορικές μπουάτ όπου είχε τραγουδήσει, όπως τα Χνάρι, Ταβάνια, Εσπερινός, Τετράδιο, Εσπερίδες και Απανεμιά. Θυμάται στιγμές, καλλιτέχνες και τραγούδια που σημάδεψαν το «Νέο Κύμα» και την ελληνική μουσική, ενώ μιλά για τους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι και Νίκο Μαμαγκάκη. Η περιήγηση αυτή επενδύεται μουσικά με το τραγούδι «Σε ψάχνω» σε σύνθεση του Νότη Μαυρουδή, αλλά και με τον Ζωγράφο να τραγουδάει στην κάμερα στίχους από το τραγούδι «Ραχήλ αγαπημένη» του Λίνου Κόκοτου. Η εκπομπή ολοκληρώνεται με πλάνα από το εσωτερικό της μπουάτ Απανεμιά και συζήτηση με τον Δημήτρη Γκιώνη για την αλλαγή της Πλάκας και τη σημασία των μπουάτ, ενώ κλείνει με τον Ζωγράφο να τραγουδά τον «Δρόμο» του Μάνου Λοΐζου μπροστά σε νεανικό κοινό.

Σκηνοθεσία: Cinetik

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Γκιώνης

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 3 Ιουνίου 1981

Τεκμηρίωση επεισοδίου: Βλάσης Κομνηνός

Σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής