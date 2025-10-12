Η Απελευθέρωση της Αθήνας-12 Οκτωβρίου 1944

12 Οκτωβρίου 1944. Οι γερμανικές δυνάμεις ύστερα από 1264 μέρες κατοχής αποχωρούν από την πρωτεύουσα. Η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Ο λαός της πρωτεύουσας ξεχύνεται στους δρόμους σε έναν αυθόρμητο, πανηγυρικό εορτασμό. 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα της Απελευθέρωσης της Αθήνας.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το ντοκιμαντέρ σε σενάριο-σκηνοθεσία Βασίλη Μωυσίδη-παραγωγής 2017 «Οι μέρες της Απελευθέρωσης», που περιλαμβάνει τις μαρτυρίες της Άλκης Ζέη, του Τίτου Πατρίκιου, Μανώλη Γλέζου και Χρήστου Πασαλάρη για τις στιγμές αυτές της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας.

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Η συγγραφέας Άλκη Ζέη, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, συγγραφέας και πολιτικός Μανώλης Γλέζος, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος και ο δημοσιογράφος Χρήστος Πασαλάρης περιγράφουν τις στιγμές που έζησαν τον Οκτώβριο του 1944. Οι μαρτυρίες πλαισιώνονται από σπάνια πλάνα αρχειακού υλικού που καταγράφουν τις συγκλονιστικές στιγμές των ημερών της Απελευθέρωσης στην Αθήνα, την πανηγυρική ατμόσφαιρα, τις πορείες και παρελάσεις κτλ. Προβάλλονται ακόμη στιγμιότυπα από την επίσημη τελετή της Απελευθέρωσης με την πρώτη έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ παρεμβάλλονται και ηχητικά ντοκουμέντα της περιόδου (αναγγελία της Απελευθέρωσης της Αθήνας από το ΕΙΡ, απόσπασμα από τον λόγο της Απελευθέρωσης του Γεωργίου Παπανδρέου).

Οι ομιλητές περιγράφουν πώς έζησαν τις πρώτες στιγμές της Απελευθέρωσης της Αθήνας. Αναφέρουν πώς πληροφορήθηκαν την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα και περιγράφουν την πανηγυρική ατμόσφαιρα που ακολούθησε στις 12 Οκτωβρίου όταν οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους. Αναφορά γίνεται στην αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων και την ανατίναξη του εργοστασίου της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι και του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στις πορείες, παρελάσεις και διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν καθημερινά, αλλά και τους εορτασμούς και πάρτι σε σπίτια και άλλους χώρους. Περιγράφονται ακόμα τα γεγονότα των επόμενων ημερών, με την άφιξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στην Αθήνα, ενώ, τέλος, αναφορά γίνεται στη συμφωνία Τσόρτσιλ-Στάλιν για τις ζώνες επιρροής στα Βαλκάνια στις 9 Οκτωβρίου 1944 και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Έτος παραγωγής:

2017

Σενάριο-σκηνοθεσία:

Βασίλης Μωυσίδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια:

Νίκος Σταυρουλάκης

Διεύθυνση παραγωγής:

Θοδωρής Χατζηπαναγιώτης