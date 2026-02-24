”Η γειτονιά μας” κάνει πρεμιέρα

Το ημερολόγιο έγραφε «24 Φεβρουαρίου 1972» και στις 20:45, όπως μας ενημερώνει το περιοδικό «Ραδιοτηλεόρασις» της εποχής, όσοι τηλεθεατές διέθεταν τηλεοπτικούς δέκτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη νέα μουσική σειρά του Κώστα Πρετεντέρη, «Η γειτονιά μας», μέσα από τη συχνότητα της ΥΕΝΕΔ. Το σενάριο της "Γειτονιάς" είχε γραφτεί αρχικά από τον Κώστα Πρετεντέρη για τον κινηματογράφο αλλά αποφασίστηκε να γυριστεί σαν τηλεοπτική σειρά λόγω της σταδιακής κάμψης της δυναμικής του πρώτου. Πρόκειται για μια ηθογραφία της μεταβατικής περιόδου από τη δικτατορία στη Μεταπολίτευση, μέσα από τις καθημερινές ιστορίες ανθρώπων σε μια γειτονιά της Αθήνας.

Βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μάκης Κατσαούνης (Μάκης Δεμίρης), ιδιοκτήτης ενός καφενείου που λειτουργούσε ως το επίκεντρο της γειτονιάς. Γύρω από το καφενείο περιστρέφονταν ιστορίες των εξής ηρώων: το ζευγάρι Δελακοβία (Γιάννης Αργύρης, Μαρία Φωκά), η κομμώτρια Σάσα (Σάσα Καστούρα), ο Ιωνάθαν Κατσαούνης (Κώστας Καφάσης), ο ψιλικατζής Φανούρης Δογαράς (Μπάμπης Ανθόπουλος), ο καφετζής Αντωνάκης Σκερντεμπές (Γιάννης Βογιατζής) και η κυρία Σκερντεμπέ (Σούλη Σαμπάχ), η Ρέα Κατσιφάρα (Μαίρη Χαλκιά), η τραγουδίστρια Μαρίνα (Νέλλη Γκίνη), η Ειρήνη Κατσαούνη (Δήμητρα Ζέζα) και πολλοί άλλοι.

''Η γειτονιά μας'' διήρκησε έξι χρόνια και έως την προβολή του τελευταίου επεισοδίου στις 20 Οκτωβρίου 1977, είχαν μεταδοθεί 550 επεισόδια. Από αυτά σώζεται μονάχα ένα επεισόδιο. Συνολικά στη σειρά συμμετείχαν 423 ηθοποιοί, το σενάριο υπέγραφε ο Κώστας Πρετεντέρης και υπεύθυνοι σκηνοθεσίας ήταν ο Πέτρος Λεωκράτης και ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων δημόσιας τηλεόρασης, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''η γειτονιά μας'' από τη σειρά ''η μηχανή του χρόνου'' παραγωγής 2001.

Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Η ''Μηχανή του Χρόνου'' είναι μια σειρά που επιμελείται και παρουσιάζει η Σεμίνα Διγενή και προβάλλει αφιερώματα σε παλιές αγαπημένες σειρές της δημόσιας τηλεόρασης, παραστάσεις που άφησαν ιστορία και αγαπημένα πρόσωπα της μικρής και μεγάλης οθόνης. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη σειρά της ΥΕΝΕΔ ''Η γειτονιά μας''.

Αρχικά, ο Γιάννης Βογιατζής θυμάται πως «Η γειτονιά μας» είχε γραφτεί αρχικά ως σενάριο κινηματογραφικής ταινίας από τον Κώστα Πρετεντέρη. Η Νέλλη Γκίνη, η Κική Διόγου και ο Χρήστος Ζορμπάς περιγράφουν πώς τους αντιμετώπιζε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της προβολής και της μεγάλης επιτυχίας της σειράς. Οι συντελεστές τονίζουν πως στα γυρίσματα επικρατούσε ιδιαίτερα χαρούμενη διάθεση, παρά την κόπωση.

Έπειτα, προβάλλεται απόσπασμα από τη σειρά και οι συντελεστές θυμούνται με συγκίνηση τον ηθοποιό Μάκη Δεμίρη. Ο Γιώργος Ζαχαριάδης περιγράφει πώς τελικά συμμετείχε στη σειρά και αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε. Ο Κώστας Καφάσης αναφέρει πως χρωστά τον ρόλο του στη σειρά στην ηθοποιό Νίτσα Μαρούδα, η οποία τον πρότεινε στον Κώστα Πρετεντέρη. Ο Μεγακλής Βιντιάδης θυμάται τις συνθήκες των γυρισμάτων στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της τηλεόρασης.

Παράλληλα, οι ηθοποιοί ανακαλούν πτυχές του σεναρίου και της ιστορίας της σειράς. Γίνεται λόγος για την αποχώρηση ορισμένων ηθοποιών λόγω των περιορισμένων αμοιβών. Ο Μεγακλής Βιντιάδης τονίζει πως δεν υπήρχαν διενέξεις ανάμεσα στους συντελεστές. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στην επιλογή των ηθοποιών σε ρόλους που τους ταίριαζαν απόλυτα. Ο Κώστας Φατούρος, τεχνικός της εποχής, θυμάται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, οι καλεσμένοι μιλούν για το παρόν και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στο θέατρο και την τηλεόραση.

Έτος παραγωγής: 2001

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 26/01/2001

Επιμέλεια-παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Σκηνοθεσία: Μάνος Καμπίτης

Σύνταξη άρθρου-τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς