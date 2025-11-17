Στις 17 Νοεμβρίου του 1973, με εντολή του δικτατορικού καθεστώτος των Συνταγματαρχών, ένα στρατιωτικό τανκ παραβίαζε την πόρτα εισόδου του Πολυτεχνείου, εισβάλλοντας στο χώρο που τελούσε από τις 14 Νοεμβρίου υπό κατάληψη, αφήνοντας στο πέρασμά του νεκρούς και τραυματίες. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση, αποτέλεσε την αρχή της κατάρρευσης του καθεστώτος της Χούντας των Συνταγματαρχών.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή ''Η ημέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ'' παραγωγής 1981.

Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ

Η ''Ημέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ'' είναι μια εκπομπή-αφιέρωμα στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μαθητές εξηγούν τι σημαίνουν για αυτούς τα γεγονότα της 17 Νοεμβρίου του 1973 και αυτόπτες μάρτυρες αφηγούνται στιγμές από την εξέγερση.

Οι συντελεστές της εκπομπής επισκέπτονται ένα Δημοτικό σχολείο και συνομιλούν αρχικά με την δασκάλα Λούλη Κουρκουνάκη, η οποία και μιλά για την τάξη που είχε το 1973. Η ίδια τότε είχε ζητήσει από τους μαθητές της να γράψουν έκθεση σχετικά με τα γεγονότα της εξέγερσης. Αποσπάσματα από αυτές τις εκθέσεις διαβάζονται στο πλαίσιο της εκπομπής. Έπειτα, η Λούλη Κουρκουνάκη περιγράφει τις ταραγμένες μέρες του Νοεμβρίου του 1973, τις αντιδράσεις των παιδιών και των οικογενειών τους και μοιράζεται τις εντυπώσεις των παιδιών, όπως τις είχαν εκφράσει στην τάξη. Μαθητές δείχνουν στην κάμερα της εκπομπής τις ζωγραφιές τους, τις οποίες εμπνεύστηκαν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.



Στην συνέχεια, ο δάσκαλος Διαμαντής Παπάς θυμάται τις αντιδράσεις των μαθητών του της τάξης του 1973 στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Έπειτα, η Λούλη Κουρκουνάκη περιγράφει πως πολλοί μαθητές της συμμετείχαν στα προσκυνήματα στο Πολυτεχνείο στις επετείους που ακολούθησαν της εξέγερσης. Μαθητές εξηγούν στην κάμερα της εκπομπής για το πως εκφράζουν τις σκέψεις σχετικά με την εξέγερση μέσα από κείμενα και ζωγραφιές τους. Ο δάσκαλος του Α' Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου Απόστολος Καστράντας αναφέρεται στο πως τα παιδιά και οι μαθητές του συμμετείχαν στο προσκύνημα στο χώρο του Πολυτεχνείου ανήμερα της επετείου.



Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, ο Δημήτρης Σαπρανίδης συνομιλεί με τη Μόνα Δεπάστα, το σπίτι της οποίας βρίσκεται απέναντι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ίδια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973 σε ηλικία 16 ετών. Η Μόνα Δεπάστα περιγράφει το πως βίωσε την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα διδάγματα τα οποία την συντροφεύουν στη ζωή της ως σήμερα. Ακόμη, ο Πέτρος Πετρούνιας, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων σε δεκαέξι ετών, εξηγεί πως κατέγραψε πλάνα από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου σε μια κινηματογραφική μηχανή που είχε στο σπίτι του. Πλάνα αυτής της ταινίας προβάλλονται στο πλαίσιο της εκπομπής. Η Λούλα Κουρκουνάκη μιλά για την σχέση που έχει ακόμη με τους μαθητές της του 1973 και τις σκέψεις τους σχετικά με το παρελθόν.

Έτος παραγωγής: 1981

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 17 Νοεμβρίου 1981

Σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης

Επιμέλεια εκπομπής: Δημήτρης Σαπρανίδης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς