Η λαϊκή τέχνη στην Ελλάδα

Η λαϊκή τέχνη της Ελλάδας έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Επηρεασμένη τόσο από την τέχνη της Δυτικής Ευρώπης όσο και από εκείνη των Βαλκανίων, αλλά και των λαών της Ανατολής, συναντά εκδοχές της στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, καθώς και στην υφαντική, την κεντητική, τη μεταλλοτεχνία, την κεραμική, την επιπλοποιία, την κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών κ.ά. Οι λαϊκοί τεχνίτες ήταν παραδοσιακά αυτοδίδαχτοι και μετέδιδαν τα γνωρίσματα της τέχνης τους από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τα έργα της λαϊκής τέχνης εκφράζουν μια ομαδική αισθητική και όχι τα προσωπικά κριτήρια του εκάστοτε δημιουργού. Στενά συνδεδεμένη με την παράδοση και την αγροτική, κυρίως, ζωή, η λαϊκή τέχνη στη χώρα μας προβάλλει έντονα τη ζωή στη φύση και πλευρές της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ ''Το τραγούδι των χεριών. Ελληνική λαϊκή τέχνη'' παραγωγής 1969.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη διαχρονική παρουσία του χαρακτήρα της Λαϊκής Τέχνης στις ελληνικές δημιουργίες. Παρουσιάζεται η σύγχρονη Λαϊκή Τέχνη, οι ρίζες της στο παρελθόν και η συνέχεια της παράδοσης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ προβάλλονται δείγματα της λαϊκής λιθογλυπτικής και μαρμαρογλυπτικής τέχνης, δείγματα της αρχαίας και σύγχρονης λαϊκής αγγειοπλαστικής και η τέχνη της αγγειογραφίας.

Ακολουθούν πλάνα από εργαστήρια αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας, παρουσιάζονται δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, παραδοσιακών και αρχοντικών σπιτιών και εσωτερική διαρρύθμιση-διάκοσμος, δείγματα της λαϊκής ξυλογλυπτικής και πλάνα από εργαστήριο ξυλογλυπτικής, δείγματα της λαϊκής χαλκουργίας, οι ρίζες τους και πλάνα από εργαστήριο χαλκουργίας. Αντίστοιχα παρουσιάζονται δείγματα της λαϊκής αργυροχοΐας και κοσμηματοποιίας και πλάνα από εργαστήριο αργυροχοΐας.

Επίσης παρουσιάζονται παραδοσιακές μέθοδοι υφαντουργίας, το κούρεμα των προβάτων και δείγματα της λαϊκής υφαντουργίας: υφαντά, κεντήματα, παραδοσιακές στολές, μεταξωτά και το «κεντημένο» νυφιάτικο ψωμί. Ακολούθως δείγματα της λαϊκής ταπητουργίας: οι φλοκάτες της Αράχοβας. Προβάλλεται επίσης η χρυσοκεντητική ως θρησκευτική και λαϊκή τέχνη με προβολή πλάνων από εργαστήριο χρυσοκεντητικής και δείγματα της τέχνης. Το ντοκιμαντέρ κλείνει με αναφορές στη σύγχρονη λαϊκή τέχνη και τη συνέχεια της παράδοσης.

Έτος παραγωγής: 1969

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Νέστορας Μάτσας

Αφήγηση: Δημήτρης Μυράτ

Μουσική: Χρήστος Μουραμπάς

Μοντάζ: Γιάννα Σπυροπούλου

Παραγωγή: Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών

