Ο πεζογράφος και διανοούμενος Κωνσταντίνος Θεοτόκης, προσωπικότητα που δέσποσε στα ελληνικά γράμματα στις αρχές του αιώνα, γεννήθηκε σαν σήμερα, 13 Μαρτίου 1872, στην Κέρκυρα. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης σπούδασε στη Γαλλία και από την ηλικία των δεκαεννέα ετών ξεκίνησε τη συγγραφή. Έζησε στο Παρίσι και τη Βενετία και επέτρεψε στην Ελλάδα το 1895. Συμμετείχε στην Επανάσταση της Κρήτης το 1896 , στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, στο επαναστατικό Κίνημα της Θεσσαλονίκης (1916). Προσχώρησε από τους πρώτους στο κίνημα του δημοτικισμού και ασπάστηκε τον σοσιαλισμό. Ασχολήθηκε τόσο με την πεζογραφία, όσο και με την ποίηση και τη μετάφραση έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας (πχ Σαίξπηρ, Γκαίτε, αλλά και ινδικής λογοτεχνίας), καθώς μιλούσε δέκα ξένες γλώσσες. Τα περισσότερα έργα του έχουν μια έντονη κοινωνική κατεύθυνση. Τα πιο γνωστά του έργα είναι τα διηγήματα «Η τιμή και το χρήμα» (1912, στον Νουμά), «Κατάδικος» (1919), «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα» (1920), «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους» (1922). Ο σημαντικός λογοτέχνης έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουλίου 1923.

Με αφορμή την επέτειο γέννησης του Θεοτόκη, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών «Τα λόγια της πόλης», παραγωγής 1990, το οποίο με μια λυρική ματιά παρουσιάζει τον Κερκυραίο πεζογράφο και την πατρίδα του.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα ελληνικούς τόπους όπως "βιώθηκαν" μέσα στα έργα σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών. Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς είναι αφιερωμένο στην Κέρκυρα και τον Κερκυραίο λογοτέχνη και διανοούμενο Κωνσταντίνο Θεοτόκη, εκπρόσωπο της Επτανησιακής Σχολής, μέσα από το ρεαλιστικό και ηθογραφικό του μυθιστόρημα «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους».

Ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Μάγια Λυμπεροπούλου διαβάζουν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα, σκιαγραφώντας τα πρόσωπα και τα κεντρικά θέματα του μυθιστορήματος του Θεοτόκη. Με τον κινηματογραφικό φακό της εκπομπής περιηγούμαστε στην πόλη της Κέρκυρας και στα σημαντικότερα τοπόσημά της. Η λυρική περιήγηση στον γενέθλιο τόπο του λογοτέχνη συνοδεύεται από την ξεχωριστή μουσική της Ελένης Καραΐνδρου.

