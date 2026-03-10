Ο Κώστας Κουτσομύτης γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1938 και σπούδασε κινηματογράφο στη Βιέννη. Το 1965 παρουσίασε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε αρχικά ως βοηθός σκηνοθέτη στη Φίνος Φιλμ, όμως σύντομα ακολούθησε τη δική του δημιουργική πορεία. Με το έργο του κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση του ελληνικού κοινού μέσα από επιτυχημένες ταινίες και κυρίως τηλεοπτικές σειρές.

Ξεχωριστή θέση στη δουλειά του κατέχουν οι τηλεοπτικές μεταφορές σημαντικών ελληνικών λογοτεχνικών έργων, οι οποίες διακρίθηκαν για την καλλιτεχνική τους ποιότητα. Ανάμεσα στις πιο γνωστές είναι οι σειρές: «Οι φρουροί της Αχαΐας» (1981), «Κίτρινος Φάκελος» (1990), «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» (1992), «Η πρόβα του νυφικού» (1995), «Η αγάπη άργησε μια μέρα» (1997), «Τα παιδιά της Νιόβης» (2004), «Οι μάγισσες της Σμύρνης» (2005) και «Ματωμένα χώματα» (2008) οι οποίες άφησαν έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Πέθανε στις 10 Μαρτίου 2016.

Για τα δέκα χρόνια από τον θάνατό του το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το αφιέρωμα:

ΣΕ ΧΡΟΝΟ TV - ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ

Ο σημαντικός σκηνοθέτης Κώστας Κουτσομύτης φιλοξενείται το 2007 στην εκπομπή «Σε Χρόνο TV» με τη Μάριον Μιχελιδάκη, και ξετυλίγει άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας του. Καλεσμένοι της εκπομπής, ο συγγραφέας Κώστας Μουρσελάς και οι ηθοποιοί Πέγκυ Τρικαλιώτη, Φίλιππος Σοφιανός, Αντώνης Φραγκάκης και Νατάσα Καλογρίδη.

Αρχικά γίνεται αναφορά στις σειρές του Κώστα Κουτσομύτη που άφησαν εποχή στην ιδιωτική τηλεόραση: «Η εκτέλεση» (1993), «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» (1992), «Κίτρινος φάκελος» (1990), «Πρόφα Νυφικού» (1995). Ηθοποιοί που συνεργάστηκαν μαζί του όπως ο Φίλιππος Σοφιανός («Πρόβα Νυφικού») και η Νατάσα Καλογρίδη («Τυφλόμυγα») μιλούν για τη σχέση που αναπτύσσει με τους ηθοποιούς ο σπουδαίος σκηνοθέτης, ενώ σε ρεπορτάζ που προβάλλεται εμφανίζονται ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Πέγκυ Σταθακοπούλου και ο Γρηγόρης Βαλτινός (δημοσιογραφική επιμέλεια: Νίκη Επισκόπου). Στο πλατό του στούντιο ο Γιάννης Παπαπαϊωάννου ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια που γράφτηκαν για τη σειρά «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», και κυκλοφόρησαν σε μουσικό δίσκο το 1993.

Ο Κώστας Κουτσομύτης, ο οποίος είχε τότε μεταφέρει στη μικρή οθόνη περισσότερα από δέκα μυθιστορήματα, υιοθετώντας την κινηματογραφική γλώσσα στην τηλεόραση, εξομολογείται την αγάπη του να εκφράζεται με εικόνες. Μιλά για τους συνεργάτες του και για τη «συνταγή» δημιουργίας επιτυχημένων τηλεοπτικών παραγωγών. Αναφέρεται ακόμη στο ξεκίνημά του ως βοηθός σκηνοθέτη πλάι στον Ερρίκο Ανδρέου στη Φίνος Φιλμ, κάνοντας ειδική μνεία στον Φιλοποίμενα Φίνο. Ο Κώστας Μουρσελάς μιλά για τον Κώστα Κουτσομύτη και για την τεράστια επιτυχία που έκαναν μαζί «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» αφηγούμενος πώς γεννήθηκε το σήριαλ. Παλιότερη συνεργασία τους ήταν η σειρά «Εκείνος και Εκείνος» του 1988, αναβίωση της θρυλικής ομότιτλης σειράς του ’70. Η εκπομπή κάνει αναδρομή πίσω στα σήριαλ της δεκαετίας εκείνης, «Ο Παράξενος Ταξιδιώτης» (1972), «Εν Αθήναις» (1976), επίσης, στα «Εκείνος και.. Εκείνος» και «Καπνισμένος Ουρανός» (1985).

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής παρουσιάζεται η πιο πρόσφατη δουλειά του Κουτσομύτη στην τηλεόραση. Μεταδίδονται αποσπάσματα τα σήριαλ βασισμένα στη νεοελληνική λογοτεχνία, τα οποία γνώρισαν τεράστια επιτυχία: «Η αγάπη άργησε μια μέρα» (1997) της Λιλής Ζωγράφου, «Τα παιδιά της Νιόβης» (2004) του Τάκη Αθανασιάδη, «Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» (2000) του Γιάννη Ξανθούλη. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη μιλάει για το ρόλο της στο «Η αγάπη άργησε μια μέρα» και θυμάται τα γυρίσματα, και ο Αντώνης Φραγκάκης για «Τα παιδιά της Νιόβης».

Στο κλείσιμο της εκπομπής ο Γιάννης Παπαπαϊωάννου παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά που περιέχει ερωτικές μπαλάντες, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ακόμα σ’ αγαπώ».

Επιμέλεια εκπομπής: Μάριον Μιχελιδάκη

Αρχισυντάκτης: Γιώτα Λαμπρούλια

Σκηνοθεσία: Πάρις Ποντίκας

