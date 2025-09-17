Μάνος Λοΐζος – 17 Σεπτεμβρίου 1982

Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1937, μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ήρθε στην Αθήνα το 1955 για να σπουδάσει, αλλά το 1960 εγκαταλείπει τις σπουδές για τη μουσική και το 1962 συνεργάζεται με τον Μίκη Θεοδωράκη στο Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Μουσικής για τις παραστάσεις της Όμορφης Πόλης. Ο Μίμης Πλέσσας, θα τον βοηθήσει να ηχογραφήσει το 1962 τον πρώτο του δίσκο, το “Τραγούδι του δρόμου”. Κατά τη διάρκεια της επταετίας απασχόλησε συχνά τις αρχές, οι οποίες τον συνέλαβαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Πολυτεχνείου και τον οδήγησαν στην ασφάλεια για δέκα ημέρες. Συνεργάστηκε με στιχουργούς όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Φώντας Λάδης, ο Γιάννης Νεγρεπόντης και ο Δημήτρης Χριστοδούλου, καθώς και με μεγάλους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού όπως οι Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρία Φαραντούρη, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Καλατζής, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Πουλόπουλος, Γιάννης Πάριος. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα έργα: «Ο Σταθμός» (1968), «Θαλασσογραφίες» (1970), «Ευδοκία» (1971), «Να ‘χαμε τι να ‘χαμε…» (1972) «Τραγούδια του δρόμου» (1974), «Καλημέρα ήλιε» (1974), «Τα νέγρικα» (1975), «Τα τραγούδια μας» (1976), «Τα τραγούδια της Χαρούλας» (1979), «Για μια μέρα ζωής» (1980), «Γράμματα στην αγαπημένη» (1983). Με αφορμή την επέτειο από το θάνατο του αξέχαστου Μάνου Λοΐζου, στις 17 Σεπτεμβρίου 1982, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΑΥΛΑΙΑ

ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ

Η συγκεκριμένη εκπομπή της σειράς «Αυλαία» παρουσιάζει τον δίσκο με παιδικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου με τον τίτλο «Κάτω από ένα κουνουπίδι» ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995. Ο δίσκος βασίστηκε σε μια κασέτα που είχε φτιάξει ο Λοΐζος με τραγούδια σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, η οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ και είχε μείνει ως demo στο αρχείο του Άκου Δασκαλόπουλου, συνεργάτη και φίλου του Λοΐζου.

Ο Γιώργος Κυβέλος φιλοξενεί στο στούντιο τον Άκο Δασκαλόπουλο με αφορμή την κυκλοφορία του δίσκου. Ο Δασκαλόπουλος μιλάει για τη συνεργασία του Λοΐζου με τον Νεγρεπόντη ειδικά για το δίσκο «Τα νέγρικα» όπου ο Λοΐζος έδειξε μια διαφορετική του μουσική πλευρά, μια νέα φόρμα. Με τα παιδικά τραγούδια ένιωσε ότι είχε μια ευκαιρία να κάνει κάτι διαφορετικό και να δείξει μια άλλη ιδιαιτέρως μελωδική του πλευρά. Ο Νεγρεπόντης έγραψε τους στίχους με στόχο να περάσει μηνύματα με κάποιες αρχές του σοσιαλισμού, όπως η αλληλεγγύη και η συνεργασία και ο Μάνος έδειξε μεγάλη ευαισθησία σε αυτά και εργάστηκε πολύ και με μεγάλη χαρά. Ο ίδιος ο Λοΐζος τα τραγούδησε μαζί με τη Σοφία Βόσσου ενώ η κασέτα θα περιλάμβανε και βιβλιαράκι με τους στίχους διακοσμημένο με σχέδια της γλύπτριας, Αργυρούς Καρύμπακα, συζύγου του Νεγρεπόντη.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρία MINOS και πήρε τον τίτλο του από το ομώνυμο τραγούδι και ο στόχος ήταν να δοθεί ένας τίτλος αστείος και κάπως σουρεαλιστικός. Για το τραγούδι «Κάτω από ένα κουνουπίδι» ο Δασκαλόπουλος θυμάται μια κασέτα που του είχε δώσει με μια πρώιμη εκδοχή του τραγουδιού από τον Μάνο όπου ο ίδιος το ερμηνεύει πολύ μελαγχολικά ενώ κάνει και τις φωνές των ζώων.

Ο Άκος μιλάει για τον Μάνο και για τα όνειρα που βλέπει ακόμα για τον φίλο του και εξηγεί ότι η απώλεια του Λοΐζου στοίχισε πολύ για μια ολόκληρη γενιά συνθετών και μουσικών με παρόμοια πορεία στα δισκογραφικά πράγματα. Ο Δασκαλόπουλος αναφέρεται στο χαρακτήρα του Μάνου και τα στοιχεία του χαρακτήρα του που περνούν μέσα από τις ερμηνείες του στα παιδικά αυτά τραγούδια. Θυμάται τις στιγμές που περνούσαν οι παρέες τους με τη μουσική του Μάνου, ο οποίος έβλεπε πάντα με μια μοντέρνα οπτική τη μουσική. Θυμάται τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν στο στούντιο, την «γκρίνια» την αγωνία που είχε για την ποιότητα των τραγουδιών, καθώς και τη συνεργασία του με τον Νίκο Μαμαγκάκη για τον δίσκο "Γράμματα στην Αγαπημένη" σε στίχους του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ , ο οποίος κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του.

Ο δίσκος εικονογραφήθηκε από τον διακεκριμένο ζωγράφο Αλέξη Κυριτσόπουλο και οι συντελεστές του δίσκου περιλαμβάνουν σημαντικούς Έλληνες ερμηνευτές, καθώς και ερμηνείες του ίδιου του Λοΐζου. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας τραγουδάει το «Χρυσό πουλί μου», ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το «Μια απλή αλήθεια», ο Κώστας Θωμαΐδης ερμηνεύει το τραγούδι «Δειλινό», η Ελένη Τσαλιγοπούλου το τραγούδι «Η γη μας», η Αφροδίτη Μάνου τραγουδάει «Ο Στάθης», ο Λουκιανός Κηλαηδόνης το «Ανεκδοτάκι», η Τάνια Τσανακλίδου, ενώ η εκπομπή κλείνει με την μοναδική ερμηνεία του Λοΐζου στο τραγούδι «Κάτω από ένα κουνουπίδι».

Σκηνοθεσία: ΘΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ

Επιμέλεια-παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΒΕΛΟΣ

Μουσικός σύμβουλος: ΤΑΣΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ

Έτος παραγωγής: 1995

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

