Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Μαργκερίτ Ντυράς (Marguerite Duras), μιας από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Γεννημένη το 1914 στην τότε Γαλλική Ινδοκίνα- σημερινό Βιετνάμ-η Ντυράς έζησε τα παιδικά της χρόνια σαν Βιετναμέζα, μέχρι τα 18 της, όταν πηγαίνει στο Παρίσι για σπουδές. Έζησε μια ζωή έντονη, μυθιστορηματική, που αποτέλεσε έμπνευση για τα έργα της. Το πρώτο της μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1943 και μέχρι το τέλος της ζωής της συνέγραψε πάνω από 100 μυθιστορήματα και διηγήματα, θεατρικά έργα, καθώς και σενάρια για τον κινηματογράφο («Χιροσίμα αγάπη μου»). Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό με τον «Εραστή» το 1984 («L’ amant»), έργο με χαρακτήρα αυτοβιογραφικό, που βραβεύτηκε με το Βραβείο Γκονκούρ και μεταφράστηκε σε πάνω από 40 γλώσσες, ενώ διασκευάστηκε και για τον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία Ζαν-Ζακ Ανό.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Ντυράς, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών για το βιβλίο «Η Λέσχη του Βιβλίου», παραγωγής 2022, σε επιμέλεια και παρουσίαση του Γιώργου Αρχιμανδρίτη.

Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΝΤΥΡΑΣ

Σειρά εκπομπών για το βιβλίο. Από τον Σοφοκλή μέχρι τον Τσέχωφ, τον Ντίκενς και τον Κάφκα, τα προτεινόμενα βιβλία συνιστούν έναν οδηγό ανάγνωσης για όλους, μια «ιδανική βιβλιοθήκη» με αριστουργήματα που ταξιδεύουν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας μαγεύουν και να μας συναρπάζουν. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Μαργκερίτ Ντυράς και το βιβλίο της «Ο Εραστής».

«Γράφω για τον έρωτα, αλλά όχι για την τρυφερότητα. Δε μου αρέσουν οι τρυφεροί άνθρωποι. Εγώ η ίδια, είμαι πολύ σκληρή. ‘Όταν ερωτεύομαι κάποιο, τον ποθώ, η τρυφερότητα όμως προϋποθέτει τον αποκλεισμό της επιθυμίας». Αυτά τα λόγια έλεγε η Μαργκερίτ Ντυράς το 1990, με αναφορά στο βιβλίο της αυτό. Στο σύντομο αυτό αφιέρωμα στη μεγάλη σταρ της γαλλικής λογοτεχνίας και το μυθιστόρημα με το οποίο έγινε ευρέως γνωστή, τον «Εραστή», παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί της ζωής και συγγραφικής της πορείας με αφετηρία τη γέννησή της το 1914 στην γαλλική Ινδοκίνα· λόγος γίνεται για τις σπουδές της στο Παρίσι, το πρώτο της έργο, και την ευρεία αναγνώριση που ήρθε με τον «Εραστή». Προβάλλεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό, με προσωπικές φωτογραφίες της Ντυράς, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κινηματογραφική ταινία «Ο εραστής», που γυρίστηκε το 1992 από τον Ζαν-Ζακ Ανό.

Έτος παραγωγής: 2022

Επιμέλεια-παρουσίαση:

Γιώργος Αρχιμανδρίτης

Σκηνοθεσία:

Μιχάλης Λυκούδης