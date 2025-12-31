Λίγο πριν υποδεχτούμε το 2026, γυρίζουμε... 40 χρόνια πίσω, στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1986, μέσα από το εορταστικό πρόγραμμα ''Με το καλό να μας έρθει το... 1986!'', παραγωγής 1985, που προβλήθηκε εκείνη τη νύχτα από την ΕΡΤ-1. Στο εορταστικό πρόγραμμα παίρνουν μέρος, με σειρά εμφάνισης, οι: Δάκης, Μάρα Θρασυβουλίδου, Κωνσταντίνος Παλιατσάρας, Ανδρέας Κουλουμπής, Γιάννης Τσελεπίδης, Κρίστη Στασινοπούλου, Ζαν Ρομπέρ, Νάνα Μούσχουρη, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μανώλης Μητσιάς, Δήμητρα Γαλάνη, Ανδρέας Μικρούτσικος, Σοφία Βόσσου, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιάννης Γιοκαρίνης, Άννα Βίσση, Σταύρος Παπασταύρου, Ελένη Δήμου, αδελφοί Κατσιμίχα, Αρλέτα, Λάκης με τα Ψηλά Ρεβέρ, Στέλιος Καλαθόπουλος, Αθηναϊκή Κομπανία, Γλυκερία, Γιάννης Λογοθέτης, Μαίρη Δαλάκου, Φατμέ.

''ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΤΟ... 1986!''

Ο Βασίλης Τσιβιλίκας αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή και κομπέρ του εορταστικού προγράμματος και καλησπερίζει τους τηλεθεατές, καλώντας τους, αρχικά, σε ένα ταξίδι στον κόσμο. Πρώτος σταθμός, το Λονδίνο. Ο Δάκης ερμηνεύει το τραγούδι "Yesterday". Ακολουθεί η Βιέννη: το μπαλέτο χορεύει βιεννέζικο βαλς και η Μάρα Θρασυβουλίδου ερμηνεύει ένα αυστριακό τραγούδι. Σειρά έχει η Ισπανία, με τον Κωνσταντίνο Παλιατσάρα και τον Ανδρέα Κουλουμπή σε ισπανικά τραγούδια. Επόμενος σταθμός, η Νέα Υόρκη, και ένα χορευτικό νούμερο στο στούντιο. Αμέσως μετά, η Μόσχα, με παραδοσιακούς χορούς και τον Γιάννη Τσελεπίδη να ερμηνεύει το ρωσικό παραδοσιακό τραγούδι "Κατιούσα". Η Κρίστη Στασινοπούλου ερμηνεύει ένα αργεντίνικο τραγούδι για την «επίσκεψη» της εκπομπής στην Αργεντινή. Η περιήγηση συνεχίζεται στη Γαλλία, όπου ο Ζαν Ρομπέρ ερμηνεύει το τραγούδι "Les Champs-Elysées". Έπεται η Βραζιλία, με ένα ακόμη χορευτικό νούμερο.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Τσιβιλίκας εύχεται στους τηλεθεατές για τον νέο χρόνο και υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής τη Νάνα Μούσχουρη και τον Γιώργο Χατζηνάσιο. Η Νάνα Μούσχουρη ερμηνεύει το τραγούδι "Μια θέση στον ήλιο", με τη συνοδεία του Γιώργου Χατζηνάσιου στο πιάνο. Έπειτα, τραγουδούν μαζί το "Καλή Χρονιά", και η Νάνα Μούσχουρη με τον Γιώργο Χατζηνάσιο εύχονται στους τηλεθεατές. Η Νάνα Μούσχουρη ερμηνεύει επίσης τα τραγούδια "Αλληλούια", "Ενδεκάτη εντολή", "Γιαρέμ, γιαρέμ".

Το μουσικό πρόγραμμα συνεχίζεται με τον Μανώλη Μητσιά και το τραγούδι "Σου ’χω έτοιμη συγγνώμη", τη Δήμητρα Γαλάνη και το "Όταν τραγουδάω", τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τη Σοφία Βόσσου με το "Το κυκλωπάκι", την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με το "Ο Άδωνις", και τον Γιάννη Γιοκαρίνη με το "Φόρα παρτίδα". Ακόμη, η Άννα Βίσση ερμηνεύει το "Δώδεκα", ενώ η Κρίστη Στασινοπούλου και ο Σταύρος Παπασταύρου ερμηνεύουν τα "The Boxer", "Blowin’ in the Wind", "Mellow Yellow", "Let It Be". Η Ελένη Δήμου ερμηνεύει το "Ετοιμάζω ταξίδι", οι αδελφοί Κατσιμίχα το "Ρίτα, Ριτάκι", και η Αρλέτα το "Μπατίντα ντε Κόκο".

Επιπλέον, ο Λάκης με τα Ψηλά Ρεβέρ ερμηνεύει "Τα μπλε", ο Στέλιος Καλαθόπουλος το "Going Out of My Head", η Αθηναϊκή Κομπανία το "Πεπρωμένο", η Γλυκερία τα "Πετσετάκια", ο Γιάννης Λογοθέτης τη "Σούλα", η Μαίρη Δαλάκου το "Αν μ’ αγαπάς", και οι Φατμέ τη "Σβούρα". Έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Έτος παραγωγής: 1985

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 31/12/1985

Σκηνοθεσία: Γιώργος Δάμπασης

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς