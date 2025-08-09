Μενέλαος Παλλάντιος – 9 Αυγούστου 2012

Ντοκιμαντέρ του Νέστορα Μάτσα για τη ζωή και το έργο του συνθέτη, μουσουργού, Ακαδημαϊκού, Μενέλαου Παλλάντιου. Σπουδαία προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ο Μενέλαος Παλλάντιος συνέθεσε μεταξύ άλλων έργα μουσικής δωματίου, μουσική για χορό εμπνευσμένη από την Αρχαία Ελλάδα, καθώς και για έξι παραγωγές αρχαίου δράματος. Δάσκαλος στο Ωδείο Αθηνών και αργότερα δια βίου επίτιμος πρόεδρός του, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο ντοκιμαντέρ ο ίδιος ο Μενέλαος Παλλάντιος αναφέρεται στους σταθμούς της ζωής και της καλλιτεχνικής πορείας του, με αναφορά στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας του, και τις πρώτες του συναυλίες στα νεανικά του χρόνια, τις σπουδές του στη Ρώμη κα. Μιλά για το ζήτημα της σύνθεσης μουσικής στην αναβίωση του αρχαίου δράματος, για τα σωζόμενα μουσικά κείμενα της αρχαιότητας και παίζει στο πιάνο ένα μικρό δείγμα από τον «Δελφικό ύμνο του Απόλλωνα», επισημαίνοντας την συγγένεια και συνάφεια της αρχαίας εποχής με το δημοτικό τραγούδι-υπογραμμίζοντας ειδικά την ενότητα ποίησης και μουσικής. Λόγος γίνεται ακόμη για την απήχηση των έργων του, καθώς και για το «έργο ζωής» του, το Ωδείο Αθηνών, αλλά και για το ρόλο του ως Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για τον σπουδαίο συνθέτη και μουσουργό και την πολυσήμαντη προσφορά του μιλούν: Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θάνος Κωτσόπουλος, ο οποίος αναφέρεται στην μουσική του Μ.Παλλάντιου για την παράσταση της «Εκάβης» του Ευριπίδη (1953), και η πιανίστα Μαρία Χαιρογιώργου, για την πολύχρονη γνωριμία τους. Ακόμη, ο Καθηγητής του Ωδείου Νίκος Ξανθούλης, μαθητής ο ίδιος του Μ.Παλλάντιου, μιλά για τον δάσκαλό του- ενώ προβάλλονται παράλληλα πλάνα από την τάξη του- καθώς και η πρωταγωνίστρια της Λυρικής Σκηνής Κική Μορφονιού, η οποία αναφέρεται στην προσφορά του στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ακόμη, ο Μάνος Χατζιδάκις, μαθητής του και ο ίδιος, μιλά για τα στοιχεία που του μετέδωσε ο Μενέλαος Παλλάντιος. Τέλος, τη δική του μαρτυρία δίνει και ο Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Γεώργιος Μερίκας.

Παρουσιάζεται μελοποιημένη ποίηση του Κ.Χατζόπουλου («Το τραγούδι που κλαίει», ερμηνεία Μάτα Κατσούλη, συνοδεία στο πιάνο Δημήτρης Μιχαηλίδης), καθώς και μέρος από τη «Σουίτα σε παλιό στυλ» του Παλλάντιου (ερμηνεία: Μαρία Χαιρογιώργου). Τέλος, λόγος γίνεται για το συγγραφικό του έργο. Προβάλλεται φωτογραφικό και άλλο αρχειακό υλικό από το προσωπικό αρχείου του Μ.Παλλάντιου, καθώς και οπτικοακουστικό αρχείο του «Εθνογραφικού Κινηματογράφου».

Έτος παραγωγής: 1993

Έρευνα, Καταγραφή και Σκηνοθεσία:

Από τον Νέστορα Μάτσα