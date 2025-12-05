Ο σημαντικός συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 5 Δεκεμβρίου του 2014. Γεννημένος το1931 στην Αθήνα, πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1961, μεμεταφράσεις έργων των Αλμπέρτο Μοράβια, Έρνεστ Χέμινγουεϊ και Τζέιμς Τζόις, στο περιοδικό ''Ταχυδρόμος''. Το πρώτο βιβλίο του, ησυλλογή διηγημάτων ''Τα μηχανάκια'' εκδόθηκε το 1962. Κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας, ο Μένης Κουμανταρέας πήρε μέρος στην αντιστασιακή έκδοση ''Δεκαοχτώ Κείμενα'' και οδηγήθηκε τρεις φορές σε δίκη για το δεύτερο βιβλίο του ''Το αρμένισμα''. Tιμήθηκε τέσσερις φορές με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας (''Αρμένισμα'' (1967), ''Βιοτεχνία Υαλικών'' (1975), ''Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω'' (1997), ''Ο ωραίος Λογαχός'' (2002). Το2008 η Ακαδημία Αθηνών τον τίμησε για το σύνολο του έργου του.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως έργα του Μένη Κουμανταρέα έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ρωσικά και τα γερμανικά, ενώ ο ίδιος μετέφρασε κυρίως αγγλοσάξωνες συγγραφείς. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και από το 1982 ως το 1986 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνή. Παράλληλα, ο Μένης Κουμανταρέας ασχολήθηκε με την συγγραφή σεναρίων για τον κινηματογράφο: ''Το προξενιό της Άννας'' (1971), ''Η φανέλα με το 9'' (1988) και τα δύο σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Μένης Κουμανταρέας το 1989 στην εκπομπή ''Βιβλιόραμα''.

ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

Ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας παραχωρεί συνέντευξη στον Μιχάλη Μήτρα, στην εκπομπή''Βιβλιόραμα'' (1989) και την ενότητα ''Συναντήσεις'' με αφορμή το βιβλίο του ''Πλανόδιος σαλπιγκτής''. Ο Μένης Κουμανταρέας εξηγεί για ποιους λόγους έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο, εξηγεί τι διαφορετικό έχει από τα υπόλοιπα έργα του, μιλά για το φίλο του και συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου και τονίζει πως με τον ''Πλανόδιο σαλπιγκτή'' κλείνει ένας κύκλος που διέγραψε στη λογοτεχνία.

Έτος παραγωγής: 1989

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Βερνίκος

Επιμέλεια εκπομπής: Κατερίνα Ζαρόκωστα, Μιχάλης Μήτρας

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς