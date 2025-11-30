Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Μηνά Χατζησάββα. Από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Μηνάς Χατζησάββας πρωτοεμφανίστηκε στη θεατρική σκηνή το 1965 και για πάνω από 35 χρόνια διακρίθηκε τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. ¨Εφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 30 ΝΟεμβρίου 2015.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατό του, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη του ηθοποιού στη Λένα Αρώνη, στο πλαίσιο της εκπομπής «Ημερολόγια», παραγωγής 2006.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ

ΜΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ

Ο Μηνάς Χατζησάββας μιλά στη Λένα Αρώνη για τη ζωή του, και την πορεία του στο θέατρο. Αναφέρεται στην οικογένειά του και την απόφασή του να γίνει ηθοποιός, ενώ λόγος γίνεται και για μια αρκετά άγνωστη πτυχή της δραστηριότητάς του-την συγγραφή και έκδοση βιβλίων με το όνομα του πατέρα του (Πρόδρομος Σαββίδης). Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την 35χρονη παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με αναφορά στους διαφορετικούς ρόλους που ενσάρκωσε στις αυτοτελείς σειρές, αλλά και τους μικρούς ρόλους στο θέατρο, και την προσπάθειά του για αποφυγή της τυποποίησης. Προβάλλονται σύντομα αποσπάσματα από ερμηνείες του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση: «Φάουστ» (2002, σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης), «Το καρναβάλι του έρωτα» (2002, σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης), τις τηλεοπτικές σειρές «Νυχτερινό δελτίο» (1998, σκηνοθεσία: Πάνος Κοκκινόπουλος), «Η αγάπη άργησε μια μέρα» (1997, σκηνοθεσία: Κώστας Κουτσομύτης) και τις κινηματογραφικές ταινίες «’Ομηρος» (2004, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γιάνναρης), «Ο βασιλιάς» (σκηνοθεσία: Νίκος Γραμματικός), «Οι ακροβάτες του κήπου» (2002, σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμος).

Έτος παραγωγής: 2006

Παρουσίαση: ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ

Σκηνοθεσία:

ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχισυνταξία:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΕΦΗΣ