Ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα – 3 Σεπτεμβρίου 1960

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1960, το βράδυ των εγκαινίων της 25ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεκινά τη λειτουργία του ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα με μέριμνα της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης.

Η ΔΕΘ του 1960 συνέπιπτε με τη δεκαετή επέτειο από την ίδρυση της ΔΕΗ και η ιδέα ανήκε στον Μάνο Ιατρίδη τότε προϊστάμενο του Τμήματος Διαφωτίσεως της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΗ.

Ο σταθμός θα πραγματοποιούσε εκπομπή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Έκθεσης, από στούντιο λήψης τηλεόρασης που εγκατέστησε η ΔΕΗ στο περίπτερό της, με μηχανήματα της Philips. Για την παρακολούθηση του προγράμματος, που μεταδιδόταν κάθε βράδυ, από τις 07:30 μέχρι τις 10:00, είχαν τοποθετηθεί εκατό περίπου τηλεοπτικές συσκευές στο χώρο της ΔΕΘ καθώς και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, όπου συγκεντρώνονταν πλήθη κόσμου.

Για όσους έζησαν το γεγονός, έμεινε στη μνήμη τους ως η «πρώτη δοκιμή», έξι χρόνια πριν από την επίσημη εναρκτήρια περίοδο της ελληνικής τηλεόρασης.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή τα 65 χρόνια από τη λειτουργία του πρώτου ελληνικού σταθμού τηλεόρασης, παρουσιάζει την εκπομπή:

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΕ ΡΙΠΛΕΪ

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ

Σειρά εκπομπών ενημερωτικού χαρακτήρα της δεκαετίας του '90 που επιμελείται και παρουσιάζει η δημοσιογράφος Ρένα Θεολογίδου. Η συγκεκριμένη εκπομπή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στα πρώτα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης.

Η αναδρομή ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και τον πρώτο πειραματικό τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα που λειτούργησε από τη ΔΕΗ στον χώρο της 25ης Διεθνούς ‘Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναφέρονται οι λεπτομέρειες της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού, οι εμπνευστές του εγχειρήματος και οι τεχνικοί που συνεργάστηκαν, το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού που ήταν κυρίως ζωντανό, ονόματα δημοσιογράφων, εκφωνητών και καλλιτεχνών που το πλαισίωσαν (Άλκης Στέας, Λίτσα Φωκίδου, Βασίλης Καζαντζής, Μαίρη Λω, Νίκυ Γιάκοβλεφ) καθώς και προσωπικοτήτων, προσκεκλημένων της ΔΕΗ, από την πολιτική, πνευματική και καλλιτεχνική ζωή, που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν στην τηλεόραση. Τα εγκαίνια του σταθμού έγιναν στις 3 Σεπτεμβρίου 1960 από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και χαράς. Ο Άλκης Στέας, που ήταν ο πρώτος εκφωνητής που εμφανίστηκε κατά την έναρξη της πρώτης εκπομπής, αφηγείται τη δική του εμπειρία από τη λειτουργία του σταθμού που τον σημάδεψε στην μετέπειτα πορεία του.

Ακολουθεί αναφορά στην επίσημη έναρξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα που έγινε τον Φεβρουάριο του 1966, με το Κανάλι 5 του πειραματικού σταθμού τηλεόρασης του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) και στην πρώτη τηλεοπτική εκφωνήτρια, την Ελένη Κυπραίου. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την τεχνική προετοιμασία των εκπομπών.

Ειδική μνεία γίνεται στα πρώτα τηλεοπτικά σήριαλ που είχαν σημειώσει πρωτόγνωρη επιτυχία όπως, ο «Κύριος Συνήγορος», ο «Άγνωστος Πόλεμος», η «Κοκορόμυαλη», «Ο Παράξενος Ταξιδιώτης», «Εκείνος και Εκείνος». Άνθρωποι που άφησαν την προσωπική τους σφραγίδα, πρωταγωνιστές ηθοποιοί και συντελεστές των παραπάνω σήριαλ (Γιάννης Μιχαλόπουλος, Κατερίνα Γιουλάκη, Νίκος Φώσκολος, Γιάννης Φίλιππας) αφηγούνται με συγκίνηση τις αναμνήσεις τους από τις επιτυχημένες συνεργασίες, τονίζουν τη θερμή ανταπόκριση και αποδοχή από το κοινό και μιλούν για τα πρώτα τηλεοπτικά στούντιο και τις τότε διαφορετικές συνθήκες των γυρισμάτων.

Στη διάρκεια της εκπομπής, προβάλλονται κινηματογραφικά πλάνα από αρχειακό υλικό της ΔΕΗ με το σήμα του πρώτου πειραματικού σταθμού τηλεόρασης και στιγμιότυπα τηλεοπτικών εκπομπών που οργανώθηκαν στο στούντιο τηλεόρασης μέσα στο περίπτερο της ΔΕΗ στο χώρο της ΔΕΘ το 1960. Επίσης αποσπάσματα και φωτογραφικό υλικό από τα πρώτα τηλεοπτικά σήριαλ.

Έτος παραγωγής: 1994

Έρευνα-κείμενα-παρουσίαση: Ρένα Θεολογίδου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Ακρίδας, Δάφνη Τζαφέρη

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου