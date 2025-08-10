Ο τουρισμός της Χαλκιδικής το 1979

Πόσο έχει αλλάξει ένας τόπος μέσα σε σχεδόν πενήντα χρόνια; Πόσο έχει αλλοιωθεί η Χαλκιδική από τον τουρισμό; Ποια προβλήματα απασχολούσαν τους κατοίκους της Χαλκιδικής από την αύξηση του τουρισμού τη δεκαετία του 1970; Το Αρχείο της ΕΡΤ μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στη Χαλκιδική του 1979 μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς ''Η ΕΡΤ στη Βόρειο Ελλάδα'' παραγωγής 1979.

Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Β' ΜΕΡΟΣ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Το επεισόδιο ξεκινά με πλάνα από θαλάσσια σπορ και λουόμενους σε παραλίες και ξενοδοχεία της Χαλκιδικής. Η εκπομπή εξετάζει το πόσο έχει αλλοιωθεί η περιοχή από τους παραθεριστές. Παρακολουθούμε πλάνα με αυτοκίνητα που διασχίζουν τους δρόμους της περιοχής στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Οι συντελεστές της εκπομπής επισκέπτονται τον παραθεριστικό οικισμό στον Φάρο Καλάνδρας και τη Γαλάζια Ακτή. Κάτοικοι της περιοχής διαπληκτίζονται για ζητήματα της κοινότητας. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει πλάνα από τη διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας και τον Ισθμό της Κασσάνδρας. Γίνεται λόγος για την οικοδομική έκρηξη που συντελείται στην περιοχή, με στόχο την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, λόγω της αύξησης του τουρισμού. Παρακολουθούμε πλάνα από σπίτια, τουριστικές μονάδες και οικοδομές που αναπτύσσονται στην περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της κοινότητας Καλάνδρας αναφέρεται στις ασχολίες των κατοίκων, οι οποίες περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Τονίζει πως από το 1965 και εξής, εργολάβοι από τη Θεσσαλονίκη άρχισαν να επενδύουν στην περιοχή, αγοράζοντας οικόπεδα, κτίζοντας και κατασκευάζοντας ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Η Ελένη Αντωνίου, ιδιοκτήτρια δωματίων προς ενοικίαση στο Ποσείδι Χαλκιδικής, μιλά για την επιχείρησή της, τους παραθεριστές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της έλλειψης υποδομών.

Ειδικότερα, παρακολουθούμε στιγμιότυπα από διαπληκτισμούς κατοίκων εξαιτίας των ελλιπών υποδομών. Ένα από τα προβλήματα που αναδεικνύονται είναι η σύγκρουση του τουρισμού με τη γεωργία, λόγω της μετατροπής εύφορων χωραφιών σε οικόπεδα για τη δημιουργία καταλυμάτων. Ο Αθανάσιος Μπαλτζής, γεωργός, μιλά στην εκπομπή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις καλλιέργειές του. Περιγράφει την έλλειψη εργατικών χεριών, λόγω της απασχόλησης των εργατών στον τουρισμό και στις οικοδομές. Παράλληλα, τονίζεται η έλλειψη κρατικής μέριμνας για τη δημιουργία αγροτικών συνεταιρισμών.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Χιόνης μιλά για τους κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται με την αλιεία, τη μελισσοκομία και τη γεωργία. Αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες των κατοίκων να αποκτήσουν μια μεγάλη έκταση γης από ένα μοναστήρι, με στόχο να την αξιοποιήσουν τουριστικά, χωρίς όμως επιτυχία. Παρακολουθούμε πλάνα από περιφραγμένες περιοχές που εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, βλέπουμε πλάνα από παραθεριστές στη θάλασσα, ένα τροχόσπιτο κοντά στην παραλία, διάφορες εξοχικές κατοικίες, παραπήγματα, τράτες και βάρκες στο κύμα, ψαράδες και γεωργούς εν ώρα εργασίας, ενοικιαζόμενα δωμάτια και τη διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας. Παράλληλα, ο αφηγητής μιλά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Χαλκιδικής λόγω της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης.

Έτος παραγωγής: 1979

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 13/08/1979

Σκηνοθεσία: Φώτος Λαμπρινός

Ρεπορτάζ: Χ. Χριστοδούλου, Φ. Γιαγκιόζης

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς