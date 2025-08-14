Οδοιπορικό στην Κύπρο και την Ιερά Μονή του Κύκκου – 1988

Η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η οποία έμεινε γνωστή ως «Αττίλας ΙΙ», ξεκίνησε σαν σήμερα, στις 14 Αυγούστου 1974. Στις 4:35 π.μ. εκείνης της ημέρας, δυνάμεις του τουρκικού στρατού εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις σε όλη τη γραμμή του μετώπου που είχε διαμορφωθεί μετά την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου.

Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν αμαχητί την πόλη της Αμμοχώστου και απέκοψαν ολόκληρη τη χερσόνησο της Καρπασίας. Οι άνδρες της Εθνικής Φρουράς αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν κάτω από την Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας και νοτίως των οδών Λευκωσίας – Αμμοχώστου και Λευκωσίας – Μόρφου.

Το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός. Η συνολική έκταση που βρέθηκε υπό τουρκική κατοχή αντιστοιχούσε περίπου στο 36% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, με τον «Αττίλα ΙΙ», η Κύπρος διχοτομήθηκε και παραμένει σε αυτήν την κατάσταση για μισό και πλέον αιώνα.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα οδοιπορικό-ντοκουμέντο παραγωγής 1988 στην Κύπρο και στην Ιερά Μονή Κύκκου μέσα από ένα επεισόδιο της σειράς ''Η ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα''.

Η ΕΡΤ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί μέρος ενός μικρού αφιερώματος στον κυπριακό Ελληνισμό και παρουσιάζει μια εικόνα της Παναγίας με κρυμμένο το πρόσωπο, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Κύκκου, το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της Κύπρου.

Το επεισόδιο ξεκινά με ένα σύντομο οδοιπορικό από τους δρόμους της Λευκωσίας έως την Ιερά Μονή Κύκκου. Παράλληλα, προβάλλονται φωτογραφίες από την τουρκική εισβολή του καλοκαιριού του 1974, καθώς και πλάνα από τα κατεχόμενα εδάφη.

Στη συνέχεια, οι συντελεστές της εκπομπής φτάνουν στην Ιερά Μονή Κύκκου και καταγράφουν πλάνα από το εξωτερικό και το εσωτερικό των κτιρίων της. Επιπλέον, παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τη λειτουργία του εσπερινού και διάφορες ιερές εικόνες της Παναγίας. Στο κέντρο της εκκλησίας της μονής δεσπόζει η εικόνα της Παναγίας με το καλυμμένο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προβάλλονται επίσης πλάνα από τους δρόμους, τα κτίρια, τις λαϊκές αγορές, τους κατοίκους και διάφορα τοπόσημα της Λευκωσίας, όπως ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Έτος παραγωγής: 1988

Ημερομηνία πρώτης προβολής επεισοδίου: 15/3/1988

Σκηνοθεσία: Μάνος Ευστρατιάδης

Ρεπορτάζ: Χρίστος Χριστοδούλου, Κυριάκος Γεωργίου

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς