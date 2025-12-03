Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1992 και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, με στόχο να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τις κοινωνίες για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ, με αφορμή τον φετινό εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας, είναι επιτακτική ανάγκη η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Γιώργος Μπελίρης, που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή, συνομιλεί με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γιάννη Βαρδακαστάνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους τα άτομα με αναπηρία, για τον αγώνα τους να ενταχθούν ως ισότιμοι πολίτες στην κοινωνία και τα όσα διεκδικούν. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο κόστος διαβίωσης, στην ανάγκη ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, όπως κι ενός ισχυρού θεσμού αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας κι ενός σύγχρονου προγράμματος αποϊδρυματοποίησης και ασυλοποίησης των ατόμων με ψυχική αναπηρία. «Η αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Είναι μια οικουμενική, πανανθρώπινη, βαθιά πολιτική και κοινωνική υπόθεση», τονίζει.

Για το αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα μιλούν επίσης οι: Κωνσταντίνος Σίμψης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών, Γιώργος Αυγουστίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στο παράρτημα Μακεδονίας-Θράκης, Φωτεινή Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, Χρήστος Καραγκιόζης, πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Χρήστος Δαραμήλας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Ζαχαρώδη Διαβήτη, Χρήστος Κεσόγλου, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και Βασίλης Δήμος, πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως τονίζουν, η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι μια μέρα εορτασμού, αλλά υπενθύμισης, προάσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αλλά και μια αφορμή, προκειμένου να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για τα ζητήματα που τους αφορούν.

Παρουσίαση-δημοσιογραφική επιμέλεια: Γιώργος Μπελίρης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιανίδης

Έτος παραγωγής: 2016

