Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην κοινωνία.

Το «Αλτερνατίβα» είναι εκπομπή κοινωνικού χαρακτήρα που διερευνά διαφορετικές συνιστώσες της αλληλεγγύης στην ελληνική κοινωνία, από την εκπαίδευση, την οικονομία, το φαγητό, την τέχνη, το περιβάλλον, την ψυχική υγεία.

Στο πρώτο επεισόδιο παρουσιάζονται τα «Αλληλέγγυα Σχολεία» ή «Σχολεία Αλληλεγγύης» , ένα δίκτυο κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα που λειτουργούν με βάση τη μη‑κερδοσκοπία, την αυτοοργάνωση και τη συμμετοχικότητα, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μαθητές, γονείς, αλλά και εκπαιδευτικοί δημόσιων σχολείων και σχολείων αλληλεγγύης, παρουσιάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία τους. Παράλληλα, τίθενται σκέψεις και προβληματισμοί αναφορικά με την Παιδεία στα χρόνια της κρίσης αλλά και το όραμα σχετικά με το εκπαιδευτικό μοντέλο της επόμενης ημέρας. Τις απόψεις και εμπειρίες τους καταθέτουν οι: Γιώργος Μακρίδης (Λυκειάρχης 3ου Λυκείου Αλληλεγγύης), Μοσχούλα Δουρή (Καθηγήτρια σε δημόσιο σχολείο και μητέρα μαθήτριας), Ανδρέας Μπαλκάμος (Εθελοντής καθηγητής στο Σχολείο αλληλεγγύης 2ο Λύκειο Κερατσινίου), Χρήστος Κορολής (Εθελοντής καθηγητής στη Μεσοποταμία), Κωνσταντίνα Νικολοπούλου (Εθελόντρια στη Μεσοποταμία), Κατερίνα Καλέργη (Μαθήτρια)

Παρουσίαση-αρχισυνταξία: Μπάμπης Χριστακόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Ηλιόπουλος

Τεκμηρίωση εκπομπής και συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής