Η 8η Μαρτίου έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η ημέρα αυτή τιμά τους αγώνες του γυναικείου κινήματος, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ημέρα αφιερωμένη στην ανάδειξη των προβλημάτων καθώς και των δικαιωμάτων των γυναικών παγκοσμίως. Η 8η Μαρτίου υποστηρίζεται πως επελέγη σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας για καλύτερες συνθήκες εργασίας των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Μαρτίου 1857-ένα γεγονός που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τους ερευνητές. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα (1909-1910) εορτάστηκαν παγκοσμίως για πρώτη φορά ημέρες αφιερωμένες στη γυναίκα, έως την επίσημη ανακήρυξη της Παγκόσμιας Ημέρας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1977.

Τιμώντας την ημέρα αυτή, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή ''Η γυναίκα στην τηλεόραση'' παραγωγής 1985.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η συγκεκριμένη εκπομπή προβλήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και, στα πλαίσιά της, επιχειρήθηκε μια αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο προβάλλονται οι γυναίκες στην Ελλάδα μέσα από την κρατική τηλεόραση. Αρχικά, γίνονται αναφορές σε παλαιότερες εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης που ανέδειξαν την πορεία του γυναικείου κινήματος, των φεμινιστικών αιτημάτων και διεκδικήσεων, αλλά διαπιστώνεται έλλειψη προβολής σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν τις γυναίκες.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος Φωτεινή Πιπιλή, η οποία επιμελείται την εκπομπή, αναφέρεται ξεχωριστά στο πώς προβάλλονται οι γυναίκες μέσα από διάφορα είδη τηλεοπτικού προγράμματος, όπως οι ψυχαγωγικές εκπομπές, τα αθλητικά προγράμματα, οι τηλεοπτικές σειρές, οι παιδικές εκπομπές και οι εκπομπές επικαιρότητας. Διαπιστώνεται ανεπαρκής αναφορά σε ζητήματα όπως η άμβλωση, η σωματική κακοποίηση και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Ακόμη, η δημοσιογράφος τονίζει ότι αναπαράγονται διάφορα στερεότυπα για τις γυναίκες μέσα από όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα και ότι η αντρική παρουσία κυριαρχεί ιδιαίτερα στις εκπομπές επικαιρότητας.

Τέλος, διατυπώνονται προβληματισμοί για τον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλεται η Ελληνίδα από την κρατική τηλεόραση στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από τηλεοπτικά μηνύματα του Συμβουλίου Ισότητας, από τις τηλεοπτικές σειρές «Γκασταρμπάιτερ» (ΕΡΤ 1983), «Τα καθημερινά» (ΕΡΤ 1983–84), «Άννα Πετρή» (ΕΡΤ 1984), «Τα λιονταράκια του κυρ Ηλία» (1985), από τις ενημερωτικές εκπομπές «Εδώ και σήμερα», «Ανοιχτά Χαρτιά» και «Απέναντι στον Τύπο», καθώς και διαφημίσεις διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων.

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Φωτεινή Πιπιλή

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς