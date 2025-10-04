H 4η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Hμέρα Ζώων. Είναι η ημέρα γιορτής του Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη άγιου των ζώων. Στόχος της εν λόγω παγκόσμιας ημέρας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σχετικά με την προστασία των ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων παρουσιάζει την εκπομπή:

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ

ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς οικολογικών ντοκιμαντέρ για τα ζώα και τη σχέση τους με τον άνθρωπο, εξετάζονται τα κοινά σημεία της συμπεριφοράς ανθρώπων και ζώων.

Επιστήμονες και φιλόζωοι εκθέτουν τις εμπειρίες και τα ευρήματα των ερευνών τους, μιλώντας για την περιέργεια των ζώων, τη διάθεσή τους για γνώση και την ευφυΐα τους. Περιστατικά που αναφέρονται θέλουν τα ζώα να δακρύζουν και να συμπεριφέρονται σαν να είναι άνθρωποι. Αναφέρονται οντολογικά και φυλογενετικά γεγονότα της ζωής ζώων και ανθρώπων, ενώ γίνεται λόγος για τα στερεότυπα που ισχύουν στους ανθρώπους περί εκδικητικής συμπεριφοράς ορισμένων ζώων, όπως οι καρχαρίες και οι φάλαινες. Τα πλάνα που προβάλλονται εικονίζουν ζώα, συχνά δε με την παρουσία ανθρώπων. Η ψυχολόγος Κατερίνα Καρυστηναίου, η οποία αναφέρεται στη συμπεριφορά των ζώων, αναφέρεται στην περιέργειά τους για γνώση, στην αίσθηση της οσμής, στη διάθεσή τους για έρευνα και και αναφέρει επίσης ότι η συμπεριφορά τους προς τους ανθρώπους δεν είναι διαφορετική από τη συμπεριφορά τους προς οτιδήποτε τα περιβάλλει. Η Καρυστηναίου μιλά επίσης για τα γεγονότα της ζωής, οντογενετικά και φυλογενετικά, ζώων και ανθρώπων, τα στοιχεία που συντελούν στις αταβιστικές συμπεριφορές των ζώων. Ο Δημήτρης Ίττης από το Περιβόλι Πίνδου, περιγράφει την προσωπική του εμπειρία όταν είχε πάει για κυνήγι και σκότωσε ένα ζαρκάδι, το οποίο όταν πληγώθηκε θανάσιμα από τα πυρά του τον κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Ο κυνηγός περιγράφει τη συγκλονιστική εμπειρία, μετά την οποία πέταξε το όπλο του και ορκίστηκε να μην ξανασκοτώσει ζαρκάδι. Η κοινωνιολόγος, Δήμητρα Παυλάκου, μιλά για τη θετική συμπεριφορά των οικόσιτων ζώων προς τον άνθρωπο, για τα στερεότυπα εκδικητικής συμπεριφοράς των ζώων απέναντι στους ανθρώπους, αναφερόμενη σε παραδείγματα με υδρόβια θηλαστικά (φάλαινες, καρχαρίες), και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ανθρωπότητα απέχει πολύ ακόμα από την κατανόηση της ευφυΐας των ζώων. Η Ρίτα Λουίζου, αναφέρεται στην κακοποίηση των ζώων με παραδείγματα και στις ομοιότητες συμπεριφοράς ζώων και ανθρώπων. Ο κτηνίατρος Θανάσης Βέλτσος μιλά για τη φυλάκιση των ζώων και την εμπειρία του από ένα σκυλί το οποίο ζούσε σχεδόν για όλη του τη ζωή μέσα σε ένα κλουβί.

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πρόλογος – Επίλογος: ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ

Έτος παραγωγής: 1995

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

