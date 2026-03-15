Παντελής Πρεβελάκης

Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατο του Κρητικού λογοτέχνη Παντελή Πρεβελάκη (1909-1986). Πολύπλευρη προσωπικότητα ο ίδιος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νεοελληνικού λόγου, της πεζογραφίας της Γενιάς του ΄30, και καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο όπου πέρασε τα σχολικά του χρόνια και σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων εξέδωσε μαζί με τον Γ. Ανδρουλιδάκη το λογοτεχνικό περιοδικό Αθηνά, που κυκλοφόρησε για ένα χρόνο. Το 1926 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην Αθήνα γνωρίστηκε με το Νίκο Καζαντζάκη με τον οποίο συνδέθηκε με μακρόχρονη φιλία. Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε το 1928 με το μονόπρακτο θεατρικό έργο «Ο μίμος» και το μακροσκελές ποίημα «Στρατιώτες» εμπνευσμένο από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το 1937 διορίστηκε στη Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας. Το 1938 εξέδωσε το «Το Χρονικό μιας Πολιτείας» με το οποίο καθιερώθηκε στο χώρο της πεζογραφίας της γενιάς του Τριάντα. Το 1939 διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και από το 1938 δίδασκε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Κατά τη μακρά δημιουργική του πορεία άφησε ποικίλο και τεράστιο συγγραφικό έργο καλλιεργώντας όλα τα λογοτεχνικά είδη, ποίηση, πεζογραφία, θέατρο. Μετέφρασε πλήθος κειμένων από τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Διακρίθηκε επίσης στην δοκιμιογραφία και στη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων στην ιστορία της τέχνης, ειδικά στην τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης. Μετά τη Μεταπολίτευση τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών (1977) και αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ

Πολιτιστική σειρά ντοκιμαντέρ του Τάσου Ψαρρά με θέμα τη ζωή και το έργο σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών και την προσφορά τους στην πνευματική ζωή του τόπου. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον βραβευμένο λογοτέχνη και καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Παντελή Πρεβελάκη (γεν.1909 –θαν. 1986) και διατρέχει την πορεία του συγγραφικού του έργου από το 1928, οπότε εκδίδει το πρώτο του βιβλίο, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αρχικά γίνεται αναφορά στον τόπο καταγωγής του, το Ρέθυμνο, και στο γενεαλογικό του δέντρο και τονίζεται ότι η Κρήτη παραμένει σταθερός τόπος αναφοράς στη συνολική πορεία του Ρεθύμνιου συγγραφέα. Πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα, έφηβος ακόμη, το 1924-25 στο λογοτεχνικό περιοδικό του Ρεθύμνου «Αθηνά» όπου θα παρουσιάσει τα πρώτα του κείμενα. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του ’30, συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Νίκο Καζαντζάκη ο οποίος υπήρξε πνευματικός του μέντορας, φιλία την οποία φωτίζει το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτοντας πτυχές αλληλοεπιρροής των δύο πνευματικών ανδρών. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τη συγγραφική του πορεία παράλληλα με τα ιστορικοπολιτικά γεγονότα του τόπου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα: «Το Χρονικό μιας Πολιτείας» (1938), «Παντέρμη Κρήτη» (1945), την τριλογία «Ο Κρητικός» (1948-1950). Σε σχέση με το «Χρονικό», έργο σταθμό της ελληνικής πεζογραφίας διερευνάται ιδιαίτερα η επίδραση που δέχθηκε από προγενέστερα έργα του Φώτη Κόντογλου ως προς την απόδοση του λόγου. Ανιχνεύεται ακόμη, η πνευματική δημιουργία του Π. Πρεβελάκη ως ιστορικού Τέχνης, ήδη από τη δεκαετία του ’30, οι σπουδές του και τα θέματα της ερευνητικής του ενασχόλησης όπως αποτυπώθηκαν στα επιστημονικά του συγγράμματα, με κύρια, το έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco) και την τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης.

Από τον Οκτώβριο του 1939 ως τον Σεπτέμβριο του 1974 διετέλεσε τακτικός καθηγητής της Ιστορίας και της Επιστήμης της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ προηγουμένως διορίστηκε διευθυντής Β΄ τάξης στη Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου Παιδείας με σημαντική δράση που εξετάζεται στην εκπομπή. Εκτός από το πεζογραφικό του έργο γίνεται επίσης αναφορά στα ποιήματά του, στις μεταφράσεις του, στο δοκιμιακό και φιλολογικό του έργο. Ξεχωριστά παρουσιάζονται τα θεατρικά του έργα, κατά τα έτη 1939-1979. Η πορεία του Κρητικού συγγραφέα ολοκληρώνεται το 1985 με την οριστική μορφή του ποιητικού του έργου «Νέος Ερωτόκριτος», τμήματα του οποίου είχε μελοποιήσει ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης. Για το έργο του Π.Πρεβελάκη μιλούν οι: Κώστας Μπουρναζάκης, φιλόλογος-δοκιμιογράφος, Μαρία Αρετάκη, διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας καθηγ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γιάννης Δημητρακάκης, λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Σαράντος

Παραγωγή: Τάσος Ψαρράς

Έτος παραγωγής: 2013

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου