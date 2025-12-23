Παραμονές εορτών στην Αθήνα του 1940

Παραμονές Χριστουγέννων στην Αθήνα του 1940. Ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο που μας δίνει μια εικόνα της πόλης, σαν σήμερα πριν από 85 χρόνια. Δείτε στην μονταρισμένη ταινία επικαίρων τρία θέματα από την εβδομαδιαία επικαιρότητα της εποχής, τις παραμονές των εορτών τον Δεκέμβριο του 1940. Στα σπάνια πλάνα καταγράφεται η εορταστική αγορά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η παρουσία Ιταλών αξιωματικών, αιχμαλώτων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης, καθώς και η λειτουργία του «Σπιτιού του Άγγλου Στρατιώτου», της Λέσχης των Άγγλων Αξιωματικών.

Τα κινηματογραφικά πλάνα προέχονται από την πρωτότυπη ταινία επικαίρων, φιλμ 35mm, παραγωγής της Διεύθυνσης Κινηματογραφίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Η ταινία ανήκει στη συλλογή των εύφλεκτων κινηματογραφικών ταινιών του Αρχείου της ΕΡΤ που παρελήφθησαν από την ΥΕΝΕΔ (Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων). Η μουσική επένδυση των θεμάτων καθώς και η «Η ‘Εβδομαδιαία Έκδοσις» και είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου εύφλεκτου φιλμ. Παραγωγή της μονταρισμένης ταινίας: Διεύθυνση Μουσείου-Αρχείου της ΕΡΤ (2007).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΕΟΡΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1940

Μακέτα τίτλων από την πρωτότυπη ταινία Επικαίρων που αναγράφει: «Εβδομαδιαία Έκδοσις Έτος 3ον Αριθ. 88. Ιταλοί αξιωματικοί αιχμάλωτοι νοσηλευόμενοι εις τα Νοσοκομεία μας». Ακολουθεί γενική εξωτερική άποψη νοσοκομείου (πιθανόν να πρόκειται για το Σεισμανόγλειο Νοσοκομείο), και στη συνέχεια προβάλλονται πλάνα σε θάλαμο ασθενών, όπου Ιταλοί αξιωματικοί λαμβάνουν ιατρική φροντίδα από ιατρούς και νοσηλεύτριες. Χαρακτηριστικό στοιχείο, πάνω από το κρεβάτι του κάθε ασθενή, η πινακίδα με το όνομά του στα ιταλικά.

Το επόμενο θέμα της μονταρισμένης ταινίας, παρουσιάζει την κίνηση στην αγορά τις παραμονές των εορτών. Το θέμα ξεκινά με μακέτα με διάτιτλο από την πρωτότυπη ταινία Επικαίρων: «Κίνησις εις την αγοράν κατά τας παραμονάς των εορτών». Ακολουθούν πλάνα από την κεντρική αγορά, με τις γαλοπούλες σε τσιγκέλια και μια γενική άποψη της Βαρβακείου Αγοράς από ψηλά. Κόσμος ψωνίζει από πάγκους με πατάτες και κρεμμύδια, ενώ στρατιώτες περιεργάζονται πάγκο με μικροαντικείμενα. Πεζοί στο δρόμο, τραμ και κουβούκλιο με τροχονόμο.

Ακολουθεί μακέτα με τον διάτιτλο από την πρωτότυπη ταινία Επικαίρων με θέμα το «Σπίτι του Άγγλου Στρατιώτου»:«Το Σπίτι του Άγγλου Στρατιώτου εις τας Αθήνας. Αγγλίδες, Αμερικανίδες και Ελληνίδες εθελονταί προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις τους Άγγλους στρατιώτας». Παρέες αξιωματικών, διαβάζουν έντυπα, γράφουν επιστολές και πίνουν ποτά που σερβίρουν οι εθελόντριες.

Παραγωγή μονταρισμένης ταινίας: ΕΡΤ ΑΕ, Δ/νση Μουσείου Αρχείου

2007