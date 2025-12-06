Ο Έλληνας τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, Παύλος Σιδηρόπουλος, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα, προερχόταν από εύπορη αστική οικογένεια, ήταν ανιψιός της Έλλης Αλεξίου και δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά. Το 1970 δημιουργεί το ντουέτο «Δάμων και Φιντίας» με τον Παντελή Δεληγιαννίδη και από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται στα «Μπουρμπούλια». Ακολούθως ο Παύλος Σιδηρόπουλος συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του: «Θεσσαλικός Κύκλος», «Μετανάστες» και «Οροπέδιο». Το 1976 με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο ιδρύουν το γκρουπ «Σπυριδούλα» και κυκλοφορούν τον εμβληματικό δίσκο για την ιστορία του ελληνικού ροκ «Φλου». Το 1979 πρωταγωνιστεί στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος» και ερμηνεύει το soundtrack της ταινίας παρουσιάζοντας τραγούδια που θα παραμείνουν αγαπημένα του ελληνικού κοινού όπως το «Να μ’ αγαπάς». Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το μουσικό σχήμα «Απροσάρμοστοι» και το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκώ», το 1985 κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου ο δίσκος «Zorba the freak» και το 1989 το «Χωρίς Μακιγιάζ» σε ζωντανή ηχογράφηση στο «Μετρό». Στις 6 Δεκεμβρίου 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος πέφτει σε κώμα και χάνει τη ζωή του από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Ο «Πρίγκηπας της Ροκ» θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, οι στίχοι και οι μελωδίες του Σιδηρόπουλου παραμένουν επίκαιρες και εξακολουθούν να συγκινούν το κοινό, ενώ η μουσική του θεωρείται από τις πλέον επιδραστικές για μια σειρά σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών που διακρίθηκαν στο συγκεκριμένο μουσικό είδος. Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την επέτειο 45 ετών από το θάνατο του Παύλου Σιδηρόπουλου, παρουσιάζει την εκπομπή:

ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος της για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, η Σεμίνα Διγενή συζητάει με τους καλεσμένους της εκπομπής για την προσωπικότητά του, τη σχέση του με τη μουσική, τις γυναίκες, την μοναχικότητα, τα γραπτά του, τον τρόπο με τον οποίο αναζητούσε την έμπνευση. Η αδελφή του, Μελίνα Σιδηροπούλου, μιλάει για τα μαθητικά του χρόνια, την φιλοξενία που πρόσφερε σε κάθε άνθρωπο, πολύ συχνά και σε αγνώστους, ενώ διηγείται μικρά περιστατικά από τη ζωή του. Ο Γιάννης Σπυρόπουλος (Μπαχ), μουσικός-συνθέτης και φίλος του Παύλου Σιδηρόπουλου, θυμάται τις νεανικές τους στιγμές και σχολιάζει την αμεσότητα με την οποία προσέγγιζε τη μουσική. Αντίστοιχα ο στενός συνεργάτης του και μουσικός παραγωγός, Πάνος Ηλιόπουλος, στέκεται στη διαχρονική αξία της μουσικής του και την ανάγκη των νέων να έρθουν σε επαφή μαζί της. Η Δήμητρα Γαλάνη θυμάται τη συνεργασία που είχε μαζί του και εξαίρει την προσφορά του ως πραγματική καλλιτεχνική δημιουργία. Ο Άγγελος Μαστοράκης, επίσης φίλος του, υπογραμμίζει τον έντονο τρόπο με τον οποίο ο Σιδηρόπουλος προσέγγιζε τον έρωτα και αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία του τραγουδιού «Στην Κ». Η εκπομπή περιλαμβάνει προβολή αποσπασμάτων με ερμηνείες τραγουδιών του Σιδηρόπουλου, προερχόμενα από λήψεις του Πάνου Ηλιόπουλου της συναυλίας του Παύλου Σιδηρόπουλου και των Απροσάρμοστων στις 19/02/1989 στη μουσική σκηνή «Μετρό». Επίσης παρουσιάζεται απόσπασμα από την ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, «Ο Ασυμβίβαστος» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Σκηνοθεσία: Καίτη Χιωτάκη

Παραγωγή: 2001

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

