Πρεμιέρα της σειράς της ΕΡΤ ”Μια Αθηναία στην Αθήνα”

Το ημερολόγιο έγραφε 17 Ιανουαρίου 1976 και οι Έλληνες τηλεθεατές που είχαν συντονίσει τους τηλεοπτικούς τους δέκτες στην ΕΡΤ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της κωμικής σειράς ''Μια Αθηναία στην Αθήνα'' με τη μοναδική Ρένα Βλαχοπούλου. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική σειρά που πρωταγωνίστησε η αγαπημένη μας κωμική ηθοποιός, τη σκηνοθεσία υπέγραφε ο Αλέκος Σακελλάριος και το σενάριο ο Αλέκος Σακελλάριος μαζί με τους Λάκη Μιχαηλίδη, Πολύβιο Βασιλειάδη, Κώστα Παπαπέτρου, Δημήτρη Κωνσταντάρα, Διονύσης Τζεφρώνη και Ναπολέοντα Ελευθερίου. Στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου πρωταγωνιστούσε ο Γιάννης Μιχαλόπουλος και έπαιζαν οι ηθοποιοί: Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Βαγγέλης Πρωτόπαππας, Έλντα Αθανασάκη, Βίλμα Τσακίρη, Βίνα Ασίκη, Πέτρος Βούλγαρης, Μιχάλης Μόσιος, Γιώργος Τζιφός, Γιώργος Σούνης, Γιώργος Κάππης, Πέρσα Καμπάνη, Τάσος Ψωμόπουλος, Μάγδα Τσαγγάνη, κ.ά. Παρά τη συμμετοχή της σπουδαίας Ρένας Βλαχοπούλου η σειρά ολοκληρώθηκε σε 25 επεισόδια.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη προβολή της σειράς της ΕΡΤ ''Μια Αθηναία στην Αθήνα'' και στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 χρόνων δημόσιας τηλεόρασης, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ του Δημήτρη Λιμπερόπουλου από την εκπομπή ''Ρεπόρτερς'' στο οποίο γίνεται λόγος για την επικείμενη πρεμιέρα της σειράς ''Μια Αθηναία στην Αθήνα'' παραγωγής 1976.

ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

ΜΙΑ ΑΘΗΝΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος παρουσιάζει τη νέα τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Μια Αθηναία στην Αθήνα», με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Γιώργο Μιχαλόπουλο, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελλάριου. Ο Αλέκος Σακελλάριος μιλά για το περιεχόμενο της σειράς και τη χρήση σκύλων σε αυτήν. Έπειτα, η Ρένα Βλαχοπούλου εξηγεί γιατί αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική σειρά και ο Γιώργος Μιχαλόπουλος αναφέρεται στη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Αλέκο Σακελλάριο.

Έτος παραγωγής: 1976

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 9/1/1976

Ρεπορτάζ-παρουσίαση: Δημήτρης Λιμπερόπουλος

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς