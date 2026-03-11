Σαν σήμερα, στις 11 Μαρτίου 1990, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ η παιδική-νεανική τηλεοπτική σειρά «Το Καπλάνι της βιτρίνας», διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Άλκης Ζέη. Το Καπλάνι της βιτρίνας, βιβλίο-σταθμός στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, γράφτηκε το 1963 ενώ η συγγραφέας ήταν εξόριστη ως πολιτικός πρόσφυγας στη Μόσχα και βασίζεται στις αναμνήσεις της από τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο. Μέχρι σήμερα αποτελεί ένα έργο διαχρονικό που διαβάζεται από τις νέες γενιές παιδιών και ξαναδιαβάζεται από τις παλιότερες. Έχει λάβει πλήθος διεθνών διακρίσεων, έχοντας κυκλοφορήσει έως σήμερα σε 39 ξένες εκδόσεις, μεταφρασμένο σε 22 διαφορετικές γλώσσες.

Η τηλεοπτική μεταφορά του σπουδαίου βιβλίου της Άλκης Ζέη, ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 1990 στην ΕΤ1 και ολοκληρώθηκε σε δέκα (10) επεισόδια στις 3 Ιουνίου 1990. Μια παραγωγή του Τμήματος Παιδικών εκπομπών της ΕΤ-1, σε σκηνοθεσία- σενάριο και μοντάζ του Πέτρου Λύκα, διεύθυνση παραγωγής Στ.Αγοραστάκη και σχεδιασμό παραγωγής των Νίκου Πιλάβιου και Χρήστου Δημόπουλου, και σκηνικά-κοστούμια του Τάσου Ζωγράφου. Έπαιζαν (με σειρά εμφάνισης) οι ηθοποιοί Νίκος Παπαχρήστος (παππούς), Θάλεια Αργυρίου (Σταματίνα), Κώστας Μπακάλης (Παντελής), Βαγγέλης Ζερβόπουλος (πατέρας), Ευαγγελία Σέχα (μητέρα), οι μικρές Νιόβη Αγγελίδου (Μέλια) και Κορίνα Καραγιαννάκου (Μυρτώ) και άλλοι. Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν στη Σκόπελο.

«ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ;» είναι η συνθηματική ερώτηση που ανταλλάσσουν μεταξύ τους πριν κοιμηθούν, οι δύο αδερφές, η Μέλια και η Μυρτώ, που ζουν σ’ ένα νησί του Αιγαίου στα 1936. Ακούνε τον παππού τους να τους μιλάει ώρες ατέλειωτες για τους «αρχαίους» του, ανυπομονούν να ανταμώσουν με τους φίλους και τις φίλες τους από τα τσαρδάκια σαν έρχεται το καλοκαίρι, μα πάνω απ’ όλα τρελαίνονται με τις μαγικές ιστορίες του καπλανιού που τους διηγείται ο ξάδερφός τους ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα. Το καπλάνι-όπως το λένε στο νησί- ένας βαλσαμωμένος τίγρης, κλειδωμένο μέσα στη βιτρίνα της μεγάλης σάλας του σπιτιού, πότε κοιτάει με το γαλάζιο και πότε με το μαύρο του μάτι, ανάλογα με τη διάθεσή του. Η δικτατορία του Μεταξά, τον Αύγουστο του 1936, θα μπλέξει μικρούς και μεγάλους στο «παιχνίδι του καπλανιού». Ποιος θέλει να βλάψει το καπλάνι και για ποιο λόγο; Η Μέλια και η Μυρτώ θα ζήσουν καταστάσεις που θα επηρεάσουν για πάντα τη ζωή και το χαρακτήρα τους.

Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης το 2026, θυμόμαστε σήμερα, ημέρα που πρωτοπροβλήθηκε, την εμβληματική παιδική σειρά μυθοπλασίας, μέσα από το ένατο (9ο), προτελευταίο επεισόδιο. Ολόκληρη η σειρά είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του ertflix εδώ:

ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

ΕΠ.09

Στο προτελευταίο, ένατο, επεισόδιο της σειράς παρακολουθούμε την κορύφωση της πλοκής, εν μέσω της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Το επεισόδιο ξεκινά με μια σχολική γιορτή υπέρ του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Νεαροί μαθητές-φαλαγγίτες, ανάμεσά τους και η Μυρτώ, παρελαύνουν και παρουσιάζουν ποιήματα και σκετς που εξυμνούν το Καθεστώς. Η γιορτή καταλήγει σε μεγάλη αναστάτωση, με την Μυρτώ να γελοιοποιείται. Στο σπίτι, η μητέρα είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένη από το συμβάν, ενώ τα δύο κορίτσια καβγαδίζουν όταν η Μυρτώ αποκαλύπτει στη Μέλια ότι έχει πει στον αρχηγό της Φάλαγγας της για το Νίκο και τα μηνύματα, που τους άφηνε στο καπλάνι. Η οικογένεια αναστατώνεται όταν αντιλαμβάνεται ότι το σπίτι κατασκοπεύεται. Η αστυνομία μπαίνει στο σπίτι για να κάνει έρευνα. Ψάχνοντας για τα μηνύματα του Νίκου με το καπλάνι, μπαίνουν στη σάλα και γκρεμίζουν τη βιτρίνα «σκοτώνοντας» το καπλάνι. Η Μέλια πηγαίνει στο σπίτι του συμμαθητή της Αλέξη ο οποίος απουσιάζει μέρες από το σχολείο. Ο Αλέξης λέει στη Μέλια ότι συνέλαβαν τον πατέρα του και εκείνη φεύγει τρέχοντας από το σπίτι του με τη σκέψη ότι δε θα γίνει ποτέ συγγραφέας. Η Σταματίνα ενημερώνει τη μητέρα και τον παππού ότι η αστυνομία ψάχνει όλη τη Χώρα για να βρει τον Νίκο. Ο Καρανάσης διώχνει από την τάξη τον Αλέξη, αποκαλώντας τον πατέρα του «προδότη». Το επεισόδιο τελειώνει με την Μέλια και τη Σταματίνα να περιμένουν ανήσυχες, αργά τα απόγευμα της Κυριακής, την Μυρτώ να επιστρέψει στο σπίτι.

Σκηνοθεσία- σενάριο-μοντάζ:

Πέτρος Λύκας

Ημερομηνία προβολής επεισοδίου:

20/05/1990

Επιμέλεια άρθρου: Διδώ Γεωργούλα