Έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός δημοσιογράφος και ποιητής Σπύρος Κατσίμης. Γεννημένος στην Κέρκυρα το1933, ο Σπύρος Κατσίμης σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες, περιοδικά και στη δημόσια τηλεόραση. Υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του κερκυραϊκού περιοδικού "Το Πρώτο Σκαλί" (1954-1956). Στην ΕΡΤ εργάστηκε για πολλά χρόνια. Αρχικά, στην εκπομπή της ΕΡΤ-1 ''Κυριακάτικα'' (1986). Επιπλέον, ο Σπύρος Κατσίμης ήταν υπεύθυνος της εβδομαδιαίας πολιτιστικής εκπομπής της ΕΤ1 "Τέχνη και Πολιτισμός" (1987-1991) που αποτελεί μια σπουδαία καταγραφή της πολιτιστικής ζωής της χώρας μας. Επιπλέον, ο Σπύρος Κατσίμης επιμελήθηκε την πολύ σημαντική εκπομπή της ΕΡΤ 'Επιτάφιος-Μέρα Μαγιού'', αφιερωμένη στον ''Επιτάφιο'' του Γιάννη Ρίτσου, παραγωγής του 1987. Πρόκειται για σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο, όπου εμφανίζονται ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης στο στούντιο της ΕΡΤ και μιλούν στον Σπύρο Κατσίμη για τη μεταξύ τους συνεργασία και τις συνθήκες στις οποίες γράφτηκε και μελοποιήθηκε η ποιητική σύνθεση ''Επιτάφιος''.

Εκτός από το πολύ σημαντικό έργο του στη δημόσια τηλεόραση, ο Σπύρος Κατσίμης εξέδωσε δώδεκα ποιητικά βιβλία και μια συλλογή διηγημάτων. Η ποιητική του πορεία ξεκίνησε το 1955 με τη συλλογή "Ο νάρκισσος". Συνεργάστηκε με τα περιοδικά: "Επιθεώρηση Τέχνης", "Νέα Εστία", "Νέα Πορεία", "Δοκιμή", "Πόρφυρας", "Εντευκτήριο", "Γράμματα και Τέχνες", "Πλανόδιον", "Η Λέξη", "Το Δέντρο", "Σήμα", "Μανδραγόρας", "Γραφή", "Φηγός" κ.ά. Μέρος του έργου του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πολωνικά.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά το σημαντικό δημοσιογράφο και ποιητή με ένα απόσπασμα από την εκπομπή ''Συνεικόνες'' παραγωγής 1996.

ΣΥΝΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΗ

Οι ''Συνεικόνες'' είναι ένα πολιτιστικό τηλεοπτικό περιοδικό που παρουσιάζει τα πολιτιστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο παραπάνω απόσπασμα, προβάλλεται ένα αφιέρωμα στον ποιητή Σπύρο Κατσίμη. Ειδικότερα, η τεχνοκριτικός Νανά Βουλοδήμου συζητά με τον ποιητή για την κυκλοφορία της νέας ποιητικής συλλογής του με τίτλο "Ο καιρός της αστραπής''. Ο Σπύρος Κατσίμης απαγγέλει ποιήματά του, αναφέρεται στα κοινωνικά μηνύματα που επιθυμεί να εκφράσει με το έργο του, σχολιάζει τη στάση της ιδιωτικής τηλεόρασης απέναντι στον πολιτισμό και μιλά για την σύγχρονη νεοελληνική ποίηση.

Έτος παραγωγής: 1996

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καψωμένος

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς