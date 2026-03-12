Σαν σήμερα, 12 Μαρτίου, του 2005, έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής. Μουσικοσυνθέτης- αλλά και στιχουργός- βαθιά ευαίσθητος, λυρικός, «μισός λόγιος, μισός λαϊκός», όπως έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του, που άφησε σπουδαίο αποτύπωμα στην ιστορία και εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ένα μοναδικό τεκμήριο από την τηλεοπτική παρουσία του συνθέτη, στην αξέχαστη μουσική εκπομπή της Μαβίνας Κάραλη, από το 1989.

ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Η σειρά «Οι νότες και τα λόγια» ήταν το τηλεοπτικό ντεμπούτο της Μαλβίνας Κάραλη, στην οποία η δημοσιογράφος σκιαγραφούσε τα πορτραίτα Ελλήνων συνθετών της νεότερης έντεχνης μουσικής μετά το 1960. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στην ΕΤ1 στις 19 Ιανουαρίου 1989, καλεσμένος στο τηλεοπτικό στούντο, είναι ο συνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής.

«Κάθε φορά που μιλάω ζηλεύω αυτούς που σωπαίνουν». Με αυτά τα λόγια του συνθέτη η Μαλβίνα Κάραλη δίνει το στίγμα της νοοτροπίας του δημιουργού σε σχέση με τη δημόσια παρουσία του, στην έναρξη της εκπομής. Στην κουβέντα του με την παρουσιάστρια, ο Στ.Κουγιουμτζής σχολιάζει τη νέα τάξη πραγμάτων που επικρατούσε στο χώρο του τραγουδιού και τις δισκογραφικές εταιρείες. Θεωρεί πως ο καλλιτέχνης είτε προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα κάθε εποχής είτε αποτραβιέται και σωπαίνει. Ο συνθέτης θυμάται τη συμμετοχή του στο Τρίτο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ, με το τραγούδι «Περιστεράκι» με τη Ζωίτσα Κουρούκλη, στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ακόμη, εμβαθύνοντας στην αξία του συναισθήματος κατά την πρόσληψη της τέχνης, ιδιαίτερα δε των τραγουδιών, τονίζει ότι το σημαντικό γι’ αυτόν είναι ο ακροατής να αισθάνεται το τραγούδι, να πηγαίνει κατευθείαν στην ψυχή του, δίχως πρότερη νοητική επεξεργασία.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζονται τα περισσότερα αντιπροσωπευτικά τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή από όλη τη δισκογραφική του πορεία, με τον ίδιο τον συνθέτη να συνοδεύει στο πιάνο: «Τρανζιστοράκι», «Κόκκινο φουστάνι», «Έλα ν' ανταλλάξουμε» και «’Οταν σε περιμένω» σε ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου, «Ελεύθεροι και Ωραίοι», «Τρεις η ώρα νύχτα», «Στα χρόνια της υπομονής» και «Φαρμακωμένος ο καιρός» σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, «Κόκκινο Φουστάνι» και «Φορτηγό» σε στίχους του Κώστα Κινδύνη, «Άδειοι Δρόμοι» σε στίχους Μαρίας Κουγιουμτζή, «Μη γυρεύεις ομορφιές», «Βασανάκι», «Κάπου νυχτώνει», «Όλα καλά», «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» και «Ήταν πέντε ήταν έξι» σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, «Κάποιος χτύπησε την πόρτα» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και «Που 'ναι τα χρόνια» σε στίχους του ‘Ακου Δασκαλόπουλου.

Τραγουδούν ο ίδιος ο Σταύρος Κουγιουμτζής, η σύζυγος του συνθέτη Αιμιλία Κουγιουμτζή και οι Μαρία Δημητριάδη, Βάσια Ζήλου, Κώστας Σμοκοβίτης, Σταύρος Σακκάτος. Στο επεισόδιο εμφανίζεται ακόμη, ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος μιλά για τη σχέση του με τον Κουγιουμτζή αλλά και για τη συνεργασία τους.

Παρουσίαση: Μαλβίνα Κάραλη

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ζερβάκης

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 19/01/1989

Επιμέλεια άρθρου: Διδώ Γεωργούλα