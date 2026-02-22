Με αφορμή την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 2026, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το αποκριάτικο επεισόδιο της μουσικής σειράς «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι», το οποίο είχε προβληθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 1987.

Μια ξεχωριστή εκπομπή γεμάτη κέφι, σάτιρα και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, που αποτυπώνει το γιορτινό κλίμα της εποχής και αναβιώνει τη ζωντανή ατμόσφαιρα της Αποκριάς μέσα από τη ματιά της δημόσιας τηλεόρασης.

Η σειρά, με παρουσιαστή τον Διονύση Σαββόπουλο , ανέδειξε τον πλούτο της ελληνικής δισκογραφίας, καλύπτοντας όλα τα μουσικά είδη και διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Παράλληλα, περιλάμβανε θέματα καλλιτεχνικής επικαιρότητας, αποσπάσματα από συναυλίες, επιστολές τηλεθεατών σχετικά με τις μουσικές τους προτιμήσεις, καθώς και δημοσκοπήσεις για τα πιο αγαπητά τραγούδια του κοινού.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο o Σαββόπουλος συναντά στο λόφο του Φιλοπάππου τον Παύλο Χαϊκάλη και τον Τζίμη Πανούση και γιορτάζουν την Αποκριά. Το γλέντι συνεχίζεται στο πλατό της εκπομπής, με καλεσμένους την Άννα Βίσση , το Νίκο Καρβέλα και την Κωνσταντίνα , ενώ ο Χουάν Ραμόν Ρότσα κάνει τη δική του μουσική έκπληξη στους τηλεθεατές.

Επίσης, οι μόνιμοι συνεργάτες της εκπομπής, Γιώργος Κοντογιάννης και Αντζελίνα Καλογεροπούλου, παρουσιάζουν τα αγαπημένα τραγούδια των τηλεθεατών, τα πλέον δημοφιλή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και όλα τα δισκογραφικά νέα, ενώ παρουσιάζονται καινούρια τραγούδια των Χριστίνα Μαραγκόζη, Γιώργου Μαργαρίτη, Γιάννη Πετρόπουλου, Λίτσας Διαμάντη και του συγκροτήματος Χόρες (Γιώργος Τρανταλλίδης, Νίκος Πολίτης, Γιώργος Κόρρος). Στο στούντιο τραγουδά δημοτικά τραγούδια ο Φώντας Σπουργίτης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το επεισόδιο περιέχει την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Κάγκελα παντού», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος ο Τζίμης Πανούσης.

Εμφανίζονται επίσης οι Ρωμανός Σαββόπουλος και Γιάννης Τσιαμούλης.

Σκηνοθεσία: Κώστας Μαζάνης

Παρουσίαση: Διονύσης Σαββόπουλος

Tεκμηρίωση υλικού και σύνταξη άρθρου: Νίκος Βογιατζής

