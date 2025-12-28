Σαν σήμερα το 2019, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος. Στην πολύχρονη καλλιτεχνική του πορεία, που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Θάνος Μικρούτσικος ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη της μουσικής (έντεχνο τραγούδι, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, συμφωνική μουσική, όπερα, πειραματική μουσική) και συνεργάστηκε με κορυφαίους ερμηνευτές, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη που έδωσε ο κορυφαίος στην Εύη Κυριακοπούλου, στην εκπομπή «Η ζωή είναι αλλού», παραγωγής 2005.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Καλεσμένος της Εύης Κυριακοπούλου, σε αυτό το επεισόδιο της σειράς συνεντεύξεων, είναι ο Θάνος Μικρούτσικος. Σε μια εφ’ όλης της ύλης και γεμάτη ειλικρίνεια συνέντευξη ο συνθέτης μιλά για την ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία. Η αρχή της συζήτησης γίνεται με την ενασχόλησή του με όλο σχεδόν το φάσμα της μουσικής, το κλίμα στο οποίο μεγάλωσε στα παιδικά του χρόνια, αλλά και για το δίλημμά του μεταξύ των μαθηματικών και της μουσικής. Λόγος γίνεται για τις πρώτες του δισκογραφικές δουλειές, την ιδιαίτερη αγάπη του για την ποίηση και ειδικά για την μελοποίηση του έργου του Νίκου Καββαδία. Σχολιάζεται το μουσικό τοπίο από τη δεκαετία του ‘70 έως σήμερα και απαντά στο ερώτημα «γιατί γράφει μουσική», ενώ μιλά ακόμη για την μουσική δημιουργία και την έμπνευσή του, αλλά και την ενασχόληση των δημιουργών με τα κοινά. Η συζήτηση κλείνει με έναν σχολιασμό για το παρελθόν και το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται οι ερμηνείες των τραγουδιών του «Kuro Siwo» και «Οι εφτά νάνοι στο S/S Cyrenia» σε ποίηση Νίκου Καββαδία, «Ο τυμβωρύχος» (ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη), «Ελένη» (ερμηνεία: Χάρις Αλεξίου), «Ρόζα» (ερμηνεία: Δημήτρης Μητροπάνος).

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Εύη Κυριακοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Έτος παραγωγής: 2005