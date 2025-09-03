Το Ελεύθερο Θέατρο κάνει πρεμιέρα – 3 Σεπτεμβρίου 1970

Συμπληρώνονται φέτος 55 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του «Ελεύθερου Θεάτρου» στο θέατρο Βέμπο, στις 3 Σεπτεμβρίου 1970, με την πρεμιέρα της παράστασης «Όπερα του Ζητιάνου» του Τζον Γκέι, έργο του 1728, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη. Ιδρυτικά μέλη της ομάδας, νέοι ηθοποιοί, φρέσκοι απόφοιτοι της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, που κάνουν το ντεμπούτο τους με μια πολιτική παράσταση μεσούσης της Δικτατορίας.

Το επεισόδιο «Το Ελεύθερο Θέατρο» της σειράς ντοκιμαντέρ «Κλεινόν Άστυ – Ιστορίες της πόλης», παραγωγής του 2021, συστήνει στους θεατές την πρωτοποριακή προσπάθεια που έλαβε χώρα στον αθηναϊκό θεατρικό χώρο, όταν στις αρχές του 1970, στην καρδιά της Χούντας, κάνει την εμφάνισή της μια καλλιτεχνική ομάδα νεαρών αποφοίτων του Εθνικού, που έμελλε να γράψει ιστορία και να σημαδέψει την ελληνική θεατρική σκηνή.

Μέσα από αρχειακό υλικό και μαρτυρίες δημοφιλών ηθοποιών και σκηνοθετών, που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στις θρυλικές παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου η εκπομπή φωτίζει τη φυσιογνωμία του νέου αυτού θεατρικού μοντέλου, τις αναζητήσεις των μελών του, το πώς επηρέασε τα θεατρικά δρώμενα των ημερών του αλλά και το ισχυρό αποτύπωμα που άφησε στα μετέπειτα χρόνια. Εξηγούνται οι λόγοι δημιουργίας της νέας αυτής θεατρικής φόρμας παράλληλα με το πώς η τοποθέτηση εναντίον του υπάρχοντος θεάτρου και η αντιπαράθεση με τη Χούντα καθόρισε τον χαρακτήρα και τον λόγο της, με αναφορές στους νέους δρόμους ελιγμών απέναντι στη λογοκρισία.

Γίνεται αναφορά στο τι σήμαινε να είναι κανείς μέλος της ριζοσπαστικής αυτής θεατρικής ομάδας, που τόλμησε μεταξύ άλλων, την ομαδική σκηνοθεσία, τη συλλογική γραφή κειμένων και την κοινή λήψη αποφάσεων ανατρέποντας πλήρως τη σχέση θιάσου-θιασάρχη, πρώτων και δεύτερων ονομάτων κ.λ.π. Ζωντανεύουν μνήμες από τις συνελεύσεις με τις ατελείωτες συζητήσεις, τις πρόβες στα υπόγεια παλαιοβιβλιοπωλείων και στις ταβέρνες, την πρώτη τους εμφάνιση στο παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου, τη σύλληψη του Στ.Φασουλή και της Υβ. Μαλτέζου στο τέλος της παιδικής παράστασης. Γίνεται επίσης λόγος για την αλληλεγγύη, τη στήριξη και τη συλλογική πληρωμή τους που τους εξασφάλισε τη Σκηνή στο Άλσος Παγκρατίου, με την οποία έμελλε να συνδεθεί άρρηκτα η ομάδα του Ελεύθερου Θεάτρου.

Η εκπομπή μας ταξιδεύει επίσης, στο πρόγραμμα των παραστάσεων του Ελεύθερου Θεάτρου το οποίο φανερώνει την καλλιτεχνική ριζοσπαστική πρότασης της εποχής του: Από την «Όπερα του Ζητιάνου» και την «Ιστορία του Αλή Ρέτζο» στα «Κι εσύ χτενίζεσαι», «Μια ζωή Γκόλφω», «Συνέβη στην Κατίνα», «Το τραμ το τελευταίο» και από το επικό θέατρο του Μπρεχτ στην λαϊκή επιθεώρηση, και τον ελεύθερο σατιρικό λόγο μέσα από τον οποίο προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με το ευρύ κοινό. Το διάδοχο σχήμα του Ελεύθερου Θεάτρου ήταν η Ελεύθερη Σκηνή τη δεκαετία του ’80, για την οποία γίνεται λόγος στην εκπομπή.

Τη συναρπαστική ιστορία του Ελεύθερου Θεάτρου αφηγούνται με τη σειρά εμφάνισης οι: Σταμάτης Φασουλής, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Υβόννη Μαλτέζου, ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός, Ελένη Βαροπούλου, θεατρολόγος-κριτικός, Κώστας Αρζόγλου, ηθοποιός, Μίνα Αδαμάκη, ηθοποιός, Πέτρος Μάρκαρης, συγγραφέας, Δρ. Ίλια Λακίδου, Εργαστηριακό & Διδακτικό Προσωπικό τμ. Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ, Γιώργος Χατζιδάκης, συγγραφέας-κριτικός θεάτρου.

Στην εκπομπή ακούγονται τραγούδια από τις παραστάσεις «Κι Εσύ Χτενίζεσαι», «Μια Ζωή Γκόλφω», «Το Τραμ το Τελευταίο», «Άλλα Λόγια Ν’ Αγαπιώμαστε», «Συνέβη στην Κατίνα».

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μαρίνα Δανέζη

