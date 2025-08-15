Τορπιλισμός της “Έλλης”- 15 Αυγούστου 1940

Σαν σήμερα στις 15 Αυγούστου του 1940, ανήμερα της Γιορτής της Παναγίας, το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» τορπιλίζει το ελληνικό εύδρομο καταδρομικό «Έλλη», που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τήνου, για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ένα γεγονός που συντάραξε την ελληνική κοινή γνώμη και προκάλεσε τεράστιο κύμα αγανάκτησης. Η εκπομπή της σειράς «Μηχανή του Χρόνου», παραγωγής 2016, μας θυμίζει το συγκλονιστικό αυτό ιστορικό γεγονός, φωτίζοντας το στρατιωτικό παρασκήνιο, καθώς και άγνωστα στοιχεία μέσα από τις μαρτυρίες επιζώντων.

ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ ΕΛΛΗ. Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ με παρουσιαστή τον Χρίστο Βασιλόπουλο, παρουσιάζεται το στρατιωτικό παρασκήνιο του τορπιλισμού του ευδρόμου καταδρομικού «Έλλη» από το ιταλικό υποβρύχιο «Ντελφίνο», στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου 1940.

Γίνεται λόγος για τα σχέδια των Ιταλών για επέκταση στην Ανατολική Μεσόγειο, και παρουσιάζονται οι ιταλικές επιθετικές ενέργειες που είχαν ως στόχο να προκαλέσουν την αντίδραση της Ελλάδας και αναλύεται η πολιτική της κυβέρνησης Μεταξά, που απέκρυπτε τις ιταλικές επιθέσεις. Παρουσιάζεται αναλυτικά το χρονικό του τορπιλισμού του "'Ελλη", ανήμερα της Γιορτής της Παναγίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται μάλιστα, στη χρονική στιγμή του τορπιλισμού, στη σημασία του εορτασμού στην Τήνο, με παρουσίαση του χρονικού της εύρεσης της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Περιγράφονται οι συγκλονιστικές στιγμές του τορπιλισμού, οι προσπάθειες διάσωσης, και σχολιάζεται η πολιτική του Μεταξά, που επέβαλε λογοκρισία στον Τύπο της εποχής.

Στην εκπομπή μιλούν, ο ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Παλούμπης, οι ιστορικοί Κώστας Δανούσης και Νίκος Γιαννόπουλος, οι δημοσιογράφοι Ιωάννης Θεοδωράτος και Κάρολος Μωραΐτης, ο λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Ζήσης Φωτάκης, ο λαογράφος Αλέκος Φλωράκης, η ερευνήτρια Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, καθώς και ο δύτης Αλέξης Παπαδόπουλος. Επίσης, στην εκπομπή φλοξενούνται οι μαρτυρίες-ντοκουμέντα του ναύαρχου ε.α. Γεώργιου Μόραλη και των επιζώντων του «Έλλη», του σημαιοφόρου Μάριου Χορς, του ανθυποπλοίαρχου Δημήτριου Τσαπακίδη, του σηματωρού Αλέξανδρου Σκληβανιώτη, καθώς και του αδερφού του, Ανάργυρου, οι οποίες ζωντανεύουν τις στιγμές του τορπιλισμού.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Νταούλης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Πετρόπουλος

Έτος παραγωγής: 2016

Ημ. Προβολής: 13/8/2016