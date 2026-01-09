Η σημαντική Αμερικανίδα τραγουδοποιός και ακτιβίστρια Τζόαν Μπαέζ γεννήθηκε σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου του 1941 στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης και διέγραψε μια σπουδαία πορεία στη φολκ μουσική, ηχογραφώντας περισσότερα από τριάντα άλμπουμ, με πρώτο το άλμπουμ "Joan Baez'' (1960), που αποτελούσε μια συλλογή από παραδοσιακές μπαλάντες και μπλουζ. Στις 28 Αυγούστου του 1963 η Μπαέζ συμμετείχε, μαζί και με άλλους καλλιτέχνες, στην Πορεία στην Ουάσινγκτον (The Great March on Washington) στην οποία ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ άρχισε την ομιλία του με την φράση που έμεινε στην ιστορία Έχω ένα όνειρο (I have a dream). Λίγο αργότερα, η Μπαέζ ανέδειξε τον Μπομπ Ντίλαν και πρωταγωνίστησε στο κίνημα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών καθώς και στο αντιπολεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Το Αρχείο της ΕΡΤ εύχεται στην Τζόαν Μπαέζ Χρόνια Πολλά με υγεία και παρουσιάζει τη συναυλία που έδωσε τον Ιούλιο του 1983 στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταδόθηκε ζωντανά από το πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΤΖΟΑΝ ΜΠΑΕΖ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΟ 1983

Η συγκεκριμένη συναυλία της Αμερικανίδας μουσικού, στιχουργού, ερμηνεύτριας και ακτιβίστριας, Τζόαν Μπαέζ (Joan Baez) δόθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο στάδιο "Ελευθερίας" στη Χανιώπορτα, στις 3 Ιουλίου 1983, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου με γενικό τίτλο "ΗΡΑΚΛΕΙΟ '83", οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1983. Η επιμέλεια της παρουσίασης είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου. Η συναυλία προβλήθηκε σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου προλογίζει την αναμετάδοση της συναυλίας της Τζόαν Μπαέζ, μιλώντας για την πορεία της τραγουδοποιού. Ειδικότερα, σε ένα βίντεο με φωτογραφίες της Μπαέζ, ο Γιώργος Παπαστεφάνου περιγράφει τα παιδικά της χρόνια, τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, τη σχέση της με τη φολκ μουσική και τη σημαντική πορεία της. Γίνεται λόγος για τη σχέση της με τον Μπομπ Ντίλαν, τα φιλειρηνικά της αισθήματα και την αντίθεσή της στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Έπειτα, αρχίζει η αναμετάδοση της συναυλίας. Η Τζόαν Μπαέζ ανεβαίνει στη σκηνή και οι θεατές την επευφημούν και τη χειροκροτούν. Η Τζόαν Μπαέζ ερμηνεύει τα εξής τραγούδια: «Farewell Angelina», από τον ομώνυμο δίσκο της του 1965, σε στίχους του Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan), «Dida», από τον δίσκο «Gracias a la Vida» (1974), και «Me and Bobby McGee», τραγούδι του Κρις Κριστόφερσον, από τον δίσκο του Roger Miller με τίτλο «Roger Miller 1970».

Στη συνέχεια, η Τζόαν Μπαέζ ερμηνεύει τα τραγούδια: «Oh Freedom», σε δικούς της στίχους, από τον δίσκο «Joan Baez in San Francisco» (1964), με ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες, «Don’t Cry for Me Argentina» των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, από το μιούζικαλ «Evita» (1976), «The Warriors of the Sun», σε δικούς της στίχους, από τον δίσκο «Speaking of Dreams» (1989), και «Children of the Eighties», από τον δίσκο «Live Europe ’83» (1984).

Σειρά έχει το «Άσμα Ασμάτων» από τον κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», μελοποίηση του λογοτεχνικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Μαουτχάουζεν». Η Μπαέζ αναφέρει ότι είχε υποσχεθεί πως θα μάθει ένα ελληνικό τραγούδι από την προηγούμενη επίσκεψή της στην Ελλάδα. Ακολουθούν τα τραγούδια: «The Ballad of Sacco and Vanzetti», από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας (1971), «What’ll We Do with This Baby», παιδικό παραδοσιακό φολκ τραγούδι, «Gracias a la Vida» της Χιλιανής τραγουδίστριας Violeta Parra, το οποίο περιλαμβάνεται και στον ομώνυμο δίσκο της Μπαέζ του 1974, «A Hard Rain’s A-Gonna Fall» του Μπομπ Ντίλαν, από τον δίσκο του «The Freewheelin’ Bob Dylan» (1963), και «The Boxer» των Paul Simon και Art Garfunkel, από τον δίσκο τους «Bridge over Troubled Water» (1970).

Στο τελευταίο μέρος της συναυλίας, η Μπαέζ ερμηνεύει τα τραγούδια:«Donna Donna» των Sholom Secunda και Aaron Zeitlin, από τον δίσκο της«Joan Baez» (1960),«Imagine» του John Lennon, από τον ομώνυμο δίσκο του(1971), και «Let It Be» των Beatles, από τον ομώνυμο δίσκο τους (1970). Με το τραγούδι αυτό ολοκληρώνεται η συναυλία της Τζόαν Μπαέζ και η μετάδοση κλείνει με την αποφώνηση του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Έτος παραγωγής: 1983

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 3/7/1983

Σκηνοθεσία: Δάφνη Τζαφέρη

Επιμέλεια-παρουσίαση: Γιώργος Παπαστεφάνου

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς