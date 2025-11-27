Φέτος συμπληρώνονται 14 χρόνια από το θάνατο του Βαγγέλη Λειβαδά, στις 27 Νοεμβρίου 2011. Ο θεατρικός παραγωγός κι επιχειρηματίας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1921 και από μικρός μαγεύτηκε από τον κόσμο του θεάτρου. Ως θεατρικός παραγωγός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1958, ενώ στην πολύχρονη πορεία του ανέβασε περισσότερες από 360 παραστάσεις, που κάλυπταν όλο το φάσμα του θεατρικού ρεπερτορίου. Παράλληλα ίδρυσε το 1975 το «Αμφιθέατρο», ενώ πολλά ιστορικά θέατρα της Αθήνας συνδέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα με το όνομα του, όπως «Αμιράλ», «Σμαρούλα», «Βέμπο», «Παρκ» κ.ά. Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου και ήταν από τους πρώτους που έφεραν στην Ελλάδα μεγάλα μιούζικαλ, όπως τα: «Hello Dolly», «Chicago», «Μάγκες και κούκλες», «Grease», «Sweet Charity» κ.ά. Ο Βαγγέλης Λειβαδάς τιμήθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την προσφορά στο ελληνικό θέατρο. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ

Στην ψυχαγωγική εκπομπή, που παρουσιάζει η Σεμίνα Διγενή, σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, της πολιτικής, της επιστήμης και του αθλητισμού προσκαλούν σε γεύμα τους φίλους τους.

Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στον θεατρικό παραγωγό Βαγγέλη Λειβαδά. Μαζί του αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι μιλούν γι’ αυτόν και μοιράζονται στιγμές που πέρασαν μαζί του στα παρασκήνια των θεατρικών παραστάσεων που ανέβασε.

«Ο Βαγγέλης είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να βαράει γροθιά στο μαχαίρι και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Όταν φανταστεί κάτι και θέλει να γίνει σταματάει να βλέπει γύρω του, ορμάει και προχωράει», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Θύμιος Καρακατσάνης. «Εάν του αρέσει ένα έργο θα το ανεβάσει χωρίς να σκεφτεί τα έξοδα. Ακόμη κι αν αποτύχει, αυτός θα είναι πολύ περήφανος που το ανέβασε. Έχει μεράκι», συμπληρώνει ο Γιάννης Δαλιανίδης. «Είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες παραγωγούς. Τον ενδιαφέρει το καλλιτεχνικό προϊόν. Είναι περήφανος όταν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα είναι σημαντικό κι αυτό το περνάει και στον ηθοποιό», τονίζει ο Γιώργος Κιμούλης, ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός τονίζει μια λεπτομέρεια που δείχνει πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει: «Είναι ο παραγωγός με τα καλύτερα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια έξω από τα θέατρα του είναι τα πιο νοικοκυρεμένα, τα πιο καθαρά και τα πιο φροντισμένα». Την παρέα συμπληρώνουν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Νόρα Βαλσάμη, Γιώργος Θεοδοσιάδης, Τάκης Χρυσικάκος και Αντώνης Βγόντζας, ενώ για τον θεατρικό παραγωγό μιλούν, μέσω βίντεο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ζωή Λάσκαρη, ο Μανούσος Μανουσάκης και η Κάτια Δανδουλάκη.

Ο Βαγγέλης Λειβαδάς αναφέρεται στα σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει, εξηγεί γιατί αγαπά τόσο πολύ τους ηθοποιούς, αλλά και τί εννοεί με τη φράση: «Το θέατρο είναι ενός ανδρός αρχή», που συνηθίζει να λέει. Παράλληλα, αποκαλύπτει γιατί αγάπησε τόσο πολύ τη σύζυγό του, Σμαρούλα Γιούλη, πώς ένιωσε όταν ανέβηκε ο ίδιος πάνω στη σκηνή, ενώ θυμάται στιγμές από τις θεατρικές συνεργασίες του. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από τις παραστάσεις: «Η γυναίκα της χρονιάς», «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», «Hello Dolly», «Grease», «Chicago», «Λίστα γάμου» και «Μάγκες και κούκλες», στις οποίες έχει υπογράψει την παραγωγή.

Αρχισυνταξία-παρουσίαση: Σεμίνα Διγενή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυλωνόπουλος

Έτος παραγωγής: 1999

