Ο κορυφαίος ηθοποιός και δάσκαλος Βασίλης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1920 στον Πειραιά. Εντάχθηκε από τους πρώτους στη νεοσύστατη σχολή του "Θεάτρου Τέχνης" και έκανε την πρώτη θεατρική του εμφάνιση το 1942, παίζοντας μαζί με το δάσκαλό του Κάρολο Κουν στην «Αγριόπαπια» του Ίψεν. Το 1958 ίδρυσε με τη σύζυγό του Μαρία Αλκαίου, το "Νέο Θέατρο" και μέχρι το 1966 παρουσίασε ποιοτικό ρεπερτόριο (Καμπανέλλη, Κασσόνα, Μπρεχτ, Ντε Φίλιππο). Με την επικράτηση της δικτατορίας αυτοεξορίστηκε, μαζί με τη γυναίκα του, στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στις αρχές της δεκαετίας του '70, συνεργάστηκε στο ΚΘΒΕ πρωταγωνιστώντας σε παραστάσεις του Μίνου Βολανάκη. Συνέβαλε στην ίδρυση του "Θεάτρου Σάτιρας" του Γ. Μιχαλακόπουλου και έπαιξε μαζί του το 1973 - 74 στην επίκαιρη πολιτική σάτιρα του Κ. Μουρσελά "Ω, τι κόσμος, μπαμπά" και σε άλλα. Ακολούθησαν συνεργασίες με διάφορους θιάσους και σπουδαίες ερμηνείες του στον μπρεχτικό "Κύκλο με την κιμωλία" και στο "Βολπόνε" του Τζόνσον.

Το 1993 δημιούργησε το "Σύγχρονο Θέατρο". Θήτευσε επίσης ως δάσκαλος υποκριτικής στις σχολές του Εθνικού Θεάτρου, του "Θεάτρου Τέχνης" και στο "Θεατρικό Εργαστήρι" του, το οποίο δημιούργησε παράλληλα με τον τελευταίο θίασο "Νέο Θέατρο".

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας ο σπουδαίος ηθοποιός έπαιξε μεγάλους ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου και συμμετείχε σε αρκετές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Το σήριαλ «Εκείνος και Εκείνος» έργο του Κώστα Μουρσελά που προβλήθηκε στην τηλεόραση την περίοδο 1972-1974 και άφησε εποχή, με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο ρόλο του Λουκά πλάι στον Γιώργο Μιχαλακόπουλο (Σόλων), ενώ συγκλονιστική ήταν η ερμηνεία του στον ρόλο του συμβολαιογράφου (Τάπα) στην ομότιτλη σειρά της ΕΡΤ το 1979.

Για τα 105 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου θεατράνθρωπου το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει από το «Θέατρο της Δευτέρας» την παράσταση:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ

Η εκπομπή «Το Θέατρο της Δευτέρας» παρουσιάζει ένα έργο σύγχρονου ρεπερτορίου του Ιωάννη Καλογήρου «Ένα κάρο μέσα στο σαλόνι» σε σκηνοθεσία Τάσου Λέρτα, με πρωταγωνιστές τον Βασίλης Διαμαντόπουλο και την Εύα Κοταμανίδου. Πλάι τους, η Βάσια Παναγοπούλου και ο Γιάννης Καλογήρου.

Η υπόθεση αφορά στον αγώνα επιβίωσης μιας αγροτικής οικογένειας. Η ιστορία δυο γονιών που είναι αγρότες και αγωνίζονται για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ο γιος που δίνει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο χωρίς επιτυχία και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό. Η κόρη, που παρά τις αντιρρήσεις των δικών της, θα εγκαταλείψει το πατρικό για να βρει την τύχη της σε κάποιο αστικό κέντρο. Ο αγώνας επιβίωσης ιδωμένος από δύο διαφορετικές σκοπιές, μέσα από διαφορετικές ηλικίες.

Το έργο «Ένα κάρο μέσα στο σαλόνι» ήταν παραγωγή του τμήματος Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο προβλήθηκε στη ζώνη της εκπομπής «Το Θέατρο της Δευτέρας» στις 22 Μαΐου 1989.

Σκηνικά-κοστούμια: Θεοδόσης Δαυλός

Μουσική: Θ. Μπακαλάκος

Διεύθυνση παραγωγής: Γ. Κιούσης

Έτος παραγωγής: 1989

Διάρκεια: 1 ώρα & 10'

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου