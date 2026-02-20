Βασίλης Λογοθετίδης

Φέτος συμπληρώνονται 66 χρόνια από το θάνατο του Βασίλη Λογοθετίδη. Ο σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου γεννήθηκε το 1898 στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης, ενώ στη συνέχεια πήγε με την οικογένεια του στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέρασε τα νεανικά του χρόνια. Αποφοίτησε από το Ζωγράφειο Γυμνάσιο το 1915 και την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο ως ερασιτέχνης ηθοποιός, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως πωλητής. Το 1918 ήρθε στην Αθήνα και το 1919 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, με την οποία συνεργάστηκε μέχρι το 1946. Το 1947 συγκρότησε δικό του θίασο. Στην πολύχρονη καριέρα του έπαιξε σε σημαντικά έργα του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, καθώς επίσης και σε κωμωδίες Ελλήνων συγγραφέων όπως: «Αρσενικό και παλιά δαντέλα», «Έξυπνοι και κουτοί», «Όπως σας αρέσει», «Βολπόνε», «Κνοκ», «Ένας ήρως με παντούφλες», «Ένας βλάκας και μισός», «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» «Ο φαταούλας» κ.ά. Παράλληλα, από το 1933 ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Μερικές από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε είναι: «Κακός δρόμος», «Μαντάμ Σουσού», «Ο ζηλιαρόγατος», «Δεσποινίς ετών 39», «Ένα βότσαλο στη λίμνη», «Σάντα Τσικίτα», «Η κάλπικη λίρα», η οποία διακρίθηκε διεθνώς κ.ά. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

T’ AΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ

Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Βασίλη Λογοθετίδη. Ο Αλέκος Σακελλάριος και η Ροζίτα Σώκου σκιαγραφούν το πορτρέτο του ηθοποιού, εστιάζοντας στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του, ενώ άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά και συνεργάστηκαν μαζί του στο θέατρο και στον κινηματογράφο, μιλούν γι’ αυτόν και μοιράζονται στιγμές που πέρασαν μαζί του.

Ο Αλέκος Σακελλάριος αναφέρεται στο ξεκίνημα του Βασίλη Λογοθετίδη, δίπλα στην Μαρίκα Κοτοπούλη, αλλά και στη συνεργασία του μαζί του, τονίζοντας ότι ήταν πολύ μεγάλος ηθοποιός και πολύ πειθαρχημένος. Παράλληλα συνομιλεί με έναν από τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, τον ηθοποιό Βαγγέλη Πρωτοπαππά, ο οποίος θυμάται στιγμές που μοιράστηκε με τον δάσκαλο και φίλο του, όπως τον χαρακτηρίζει. «Ο Λογοθετίδης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός και ένας καταπληκτικός δάσκαλος», τονίζει η ηθοποιός Σμάρω Στεφανίδου, η οποία αποκαλύπτει παρασκήνια από τις συνεργασίες τους, όπως κι ένα περιστατικό από την περιοδεία τους στην Αμερική, όπου ο ηθοποιός χρειάστηκε να νικήσει τον πόνο του, προκειμένου να βγει στη σκηνή και να χαρίσει απλόχερα το γέλιο στο κοινό. Η ηθοποιός Ίλυα Λιβυκού θυμάται την πρώτη γνωριμία τους και τη συνεργασία τους που ακολούθησε, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, αναφέρεται στις στιγμές που περνούσαν μαζί εκτός δουλειάς, ενώ αποκαλύπτει κι ένα περιστατικό από τα παρασκήνια της παράστασης «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» τρεις μέρες πριν το θάνατο του.

Η Ροζίτα Σώκου χαρακτηρίζει τον Λογοθετίδη έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που λάμπρυναν το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ταινία «Η κάλπικη λίρα», όπου υποδύθηκε τον Ανάργυρο, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ της Βενετίας (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica). Στην εκπομπή μιλούν επίσης οι ηθοποιοί Βύρων Πάλλης και Πάνος Χατζηκουτσέλης. Παράλληλα προβάλλονται σκηνές από τις ταινίες «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», «Σάντα Τσικίτα», «Δεσποινίς ετών 39», «Κάλπικη λίρα», «Ούτε γάτα ούτε ζημιά», «Ο ζηλιαρόγατος», «Δελησταύρου και υιός» και «Ένας ήρως με παντούφλες» στις οποίες πρωταγωνίστησε ο γνωστός ηθοποιός, καθώς και φωτογραφικό υλικό από την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Παρουσίαση: Αλέκος Σακελλάριος, Πάνος Κατέρης

Ιστορικός σύμβουλος: Φρίξος Ηλιάδης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Ροζίτα Σώκου

Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας

Έτος παραγωγής: 1990

