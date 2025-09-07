Βούλα Ζουμπουλάκη -7 Σεπτεμβρίου 2015

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο της σημαντικής ηθοποιού Βούλας Ζουμπουλάκη. Από την πρώτης της εμφάνιση στη Λυρική Σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, σε μια σημαντική καριέρα στη σκηνή του θεάτρου, μαζί με τον Δημήτρη Μυράτ, αλλά και σε σημαντικούς ρόλους στον κινηματογράφο («Στέλλα», «Όχι…Κύριε Τζόνσον» κα), η Βούλα Ζουμπουλάκη υπήρξε μια σπουδαία πρωταγωνίστρια.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ τη συνέντευξη που έδωσε το 1994 η Βούλα Ζουμπουλάκη στον Τάκη Κωνσταντακόπουλο, στην μουσική εκπομπή «Στιγμές από το ελληνικό τραγούδι», στην οποία μιλά για την καλλιτεχνική της πορεία.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΒΟΥΛΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Το συγκεκριμένο επεισόδιο της σειράς μουσικών εκπομπών είναι αφιερωμένο στην Βούλα Ζουμπουλάκη. Η σπουδαία πρωταγωνίστρια του θεάτρου και κινηματογράφου μιλάει στον Τάκη Κωνσταντακόπουλο για την καλλιτεχνική της πορεία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σύντροφό της Δημήτρη Μυράτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» , το οποίο ανέβηκε την θεατρική περίοδο 1961-1962 στο Θέατρο Αθηνών από τον θίασο Δημήτρη Μυράτ και πρωταγωνίστρια την ίδια και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Η Βούλα Ζουμπουλάκη θυμάται την παράσταση και μιλά για τις ιδιαιτερότητες του έργου, ενώ ακούγεται η μοναδική ερμηνεία της στο τραγούδι της παράστασης «Η πέτρα» σε μουσική και στίχους του Μ.Χατζιδάκι.

Ακούγεται ακόμη το τραγούδι «Φέρτε μου ένα μαντολίνο», σε ερμηνεία της Ζωής Φυτούση, η οποία συμμετείχε επίσης στην παράσταση "‘Απόψε αυτοσχεδιάζουμε", ενώ λόγος γίνεται και για την ερμηνεία της Βούλας Ζουμπουλάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι «Εφτά τραγούδια θα σου πω» στην κινηματογραφική ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Στέλλα», στην οποία συμμετείχε στο ρόλο της Αννέτας. Προβάλλονται αποσπάσματα από την ταινία, ενώ η ίδια περιγράφει άγνωστα περιστατικά από τα γυρίσματα της ταινίας. Προβάλλεται ακόμη, απόσπασμα από την θεατρική παράσταση «Βρυκόλακες» του Ερρίκου Ίψεν, παραγωγής 1979, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μούλιου και πρωταγωνίστρια την ίδια. Η συνέντευξη κλείνει με ένα σχόλιο για τους νέους καλλιτέχνες σήμερα. Τα γυρίσματα της εκπομπής έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Έτος παραγωγής: 1994

Επιμέλεια-παρουσίαση: Τάκης Κωνσταντακόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μούλιος

Διεύθυνση παραγωγής: Πόλυ Γεωργακοπούλου

Τραγούδι τίτλων αρχής: Τ.Κωνσταντακόπουλος,

στίχοι-μουσική: Μιχάλης Τερζής