Χριστούγεννα με την Γκλόρια Γκέινορ και την Άννα Βίσση

Το Αρχείο της ΕΡΤ εύχεται σε όλες και όλους ''Χρόνια Πολλά'' με υγεία και ευημερία και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στα Χριστούγεννα του 1990, μέσα από το εορταστικό πρόγραμμα ''Χριστούγεννα χωρίς σύνορα'' με τη μοναδική Άννα Βίσση και τη βασίλισσα της ντίσκο Gloria Gaynor.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Τα ''Χριστούγεννα χωρίς σύνορα'' είναι το εορταστικό πρόγραμμα που προβλήθηκε τα Χριστούγεννα του 1990. Η μοναδική Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση υποδέχεται την Αμερικανίδα τραγουδίστρια διεθνούς φήμης Gloria Gaynor. Μαζί τους ο Στέφανος Κορκολής, ο Δημήτρης Σγουρός και οι Commodores.

Στην αρχή του εορταστικού προγράμματος η Άννα Βίσση ερμηνεύει μαζί με τηGloria Gaynor το τραγούδι ''Άγια Νύχτα'' και ο Στέφανος Κορκολής τους συνοδεύει στο πιάνο. Ακολουθεί συνέντευξη της Gloria Gaynor στην Άννα Βίσση, στο πλαίσιο της οποίας η διάσημη τραγουδίστρια της ντίσκο μιλά για την καριέρα της, τα μελλοντικά της σχέδια καθώς και για τις εμπειρίες της από τα ταξίδια της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Gloria Gaynor ερμηνεύει δικές της μεγάλες επιτυχίες όπως τα τραγούδια''I will survive'', ''I am what I am'', κ.ά. Ακόμη, η Άννα Βίσση ερμηνεύει έξι τραγούδια από το νέο της δίσκο ''Είμαι'' που κυκλοφόρησε το 1990. Παρεμβάλλονται επίσης τραγούδια του Στέφανου Κορκολή, του Δημήτρη Σγουρού και του συγκροτήματος Commodores. Τα τραγούδια πλαισιώνουν τα ολλανδικά μπαλέτα Maria More Dancers και οι παιδικές χορωδίες του American Community της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και του συλλόγου Κυπρίων Επιστημόνων.

Έτος παραγωγής: 1990

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 25/12/1990

Σκηνοθεσία: Μεγακλής Βιντιάδης

Παρουσίαση: Άννα Βίσση

Προσκεκλημένοι: Gloria Gaynor, Δημήτρης Σγουρός, Commodores, Στέφανος Κορκολής

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς