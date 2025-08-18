Ζωή Λάσκαρη- 18 Aυγούστου 2017

Η Ζωή Λάσκαρη, η Ελληνίδα «σταρ» της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017. Από το 1961 που ο Φιλοποίμην Φίνος την επέλεξε στην ταινία «Κατήφορος» η Ζωή Λάσκαρη πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλές επιτυχίες της Φίνος Φιλμ, φτάνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 να θεωρείται μια από τις δημοφιλέστερες ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τη δεκαετία του 1970 στράφηκε στο θέατρο και πρωταγωνίστησε σε μεγάλες θεατρικές επιτυχίες.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''Διαμάντια και μπλουζ'' της εκπομπής ''Παράβαση'' παραγωγής 2006.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΥΖ

Η ''Παράβαση'' είναι μια εκπομπή για το θέατρο με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος υποδέχεται συντελεστές και ηθοποιούς και μαζί αναλύουν τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τη θεατρική πράξη και τη θεατρική θεωρία.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην παράσταση "Διαμάντια και μπλουζ" της Λούλας Αναγνωστάκη που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου στη θεατρική σκηνή ''Αθηναΐς''. Καλεσμένες της εκπομπής είναι η Ζωή Λάσκαρη και η Αθανασία Καραγιαννοπούλου.

Αρχικά, η Ζωή Λάσκαρη αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο και τις προκλήσεις που συνάντησε. Παράλληλα, η σκηνοθέτιδα Αθανασίου Καραγιαννοπούλου μιλά για το έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, συζητώντας με τον Κώστα Γεωργουσόπουλου τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και τις ομοιότητες και διαφορές του με έργα ξένων συγγραφέων.



Επιπλέον, γίνεται λόγος για το πως η Ζωή Λάσκαρη προσεγγίζει τους ρόλους που υποδύεται. Ακόμη, η Αθανασία Καραγιαννοπούλου τονίζει πως στη σκηνοθετική της ματιά την ενδιαφέρει να μεταφέρει κάποιο συναίσθημα στους θεατές, χωρίς να στοχεύει στη μετάδοση κάποιου ''μηνύματος''.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται αποσπάσματα από την παράσταση στα οποία παίζουν οι ηθοποιοί: Ζωή Λάσκαρη, Χρήστος Νομικός, Χριστίνα Θεοδωροπούλου.

Έτος παραγωγής: 2006

Παρουσίαση: Κώστας Γεωργουσόπουλος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Λεωκράτης

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς