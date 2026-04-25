Αφιέρωμα στον “φιλόσοφο του ποδοσφαίρου”, Γιόχαν Κρόιφ

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη κάνει ένα αφιέρωμα στον Γιόχαν Κρόιφ - έναν αθλητή με πολλές κοινωνικές δράσεις που έμεινε στην ιστορία ως “ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου”, μαθαίνοντάς μας να αναζητάμε στο ποδόσφαιρο την αρμονία και ένα σύστημα οργανωμένο και συνάμα ελεύθερο.

Στο στούντιο ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργάκης που έκανε μελέτη πάνω στον Κρόιφ και εξέδωσε το βιβλίο του με τον ομώνυμο τίτλο, θα μας πει τα πολλά μυστικά του Ολλανδού επιθετικού που είδε το ποδόσφαιρο ως ένα απλό άθλημα και που όπως λέει ο ίδιος ο αθλητής "Το ποδόσφαιρο το έμαθα στον δρόμο. Το πνεύμα μου και όλη η προπονητική μου φιλοσοφία βασίζονται στην τεχνική του δρόμου, προσαρμοσμένη στις σημερινές συνθήκες."

Ένας μοναδικός ποδοσφαιριστής που έδωσε άλλη πνοή στο άθλημα, άλλη φιλοσοφία στο τρόπο του να προσεγγίζουμε τον αθλητισμό... και όπως λέει ο Τόμας Τούχελ "Το θέμα δεν είναι μόνο η νίκη αλλά ο τρόπος που την κατακτάς".

Παραγωγή - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Κώστας Κυριακάκης

Μετάδοση: Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, 22:00-23:00 - και σε επανάληψη την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, στις 05:00-06:00 το πρωί.

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

· Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ) https://www.ertecho.gr/radio/i-foni-tis-elladas/

· Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

· Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.

Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡΤ

· Instagram: https://www.instagram.com/voiceofgreece_ert/

