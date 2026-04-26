H Βερονίκη Δαλακούρα είναι «Η ποιήτρια της Εβδομάδας»

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, εντάσσει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας». Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών. Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 27/4/2026 έως 03/5/2026 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Βερονίκη Δαλακούρα.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 21:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η Βερονίκη Δαλακούρα είναι συγγραφέας, μεταφράστρια και ερευνήτρια. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα των προσφύγων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με θέμα τις μετακινήσεις των πληθυσμών εστιάζοντας στην πολιτισμική τους εξέλιξη.

Άρθρα και μελέτες της για σύγχρονους και παλαιότερους Έλληνες και ξένους συγγραφείς και ποιητές, καθώς και βιβλιοπαρουσιάσεις έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και περιοδικά.( Ιστορικά, Η Λέξη, Πλανόδιον, Ποίηση, Ποιητική, Το Δέντρο, Εντευκτήριο, εφ. ΤΟ ΒΗΜΑ, Η ΑΥΓΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ κ.ά).

Έχει εκδώσει 10 ποιητικά βιβλία και 2 με πεζογραφήματα. Έχει μεταφράσει Γάλλους κλασικούς συγγραφείς και ποιητές. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, βουλγαρικά, ρουμάνικα, τσέχικά, ισπανικά και κυρίως στα αγγλικά από τον Ποιητή, Συγγραφέα και Μεταφραστή John Taylor: Into the Heart of the European Poetry, 2008 [ Εισαγωγή και Παρουσίαση της ποίησής της, μεταξύ άλλων Ευρωπαίων Ποιητών] και Bird Shadows, Selected Poems and Poetic Prose 1967-2020, Bilingual Edition, DIA’LOGOS PRESS, U.S.A. 2024.

