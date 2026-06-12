Αναγκαστικές μετακινήσεις ανθρώπων στην Ελλάδα: Mια ιστορική αναδρομή

Με αφορμή την ψήφιση του νόμου για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ιστορικοί Περίπατοι” με τη Μαριλένα Κατσίμη επιχειρεί να φωτίσει ένα ζήτημα που διατρέχει διαχρονικά τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, μιλάμε για τις αναγκαστικές μετακινήσεις ανθρώπων. Εκτοπίσεις, απελάσεις, εξορίες, ανταλλαγές πληθυσμών.

Από τα χρόνια του Όθωνα και τις πρώτες πολιτικές διώξεις έως τις σύγχρονες πολιτικές επιστροφών μεταναστών και προσφύγων, εξετάζουμε πώς το ελληνικό κράτος διαχειρίστηκε το ζήτημα της απομάκρυνσης ανθρώπων από τον τόπο όπου ζουν.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, καθώς παρά τη διαρκή έμφαση στην αυστηροποίηση των πολιτικών επιστροφών, ένα σημαντικό ποσοστό αποφάσεων απέλασης δεν υλοποιείται στην πράξη. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα γίνεται ολοένα και πιο έντονο.

Καλεσμένος της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Τάκης, αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Flinders της Αδελαΐδας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

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