Angelika Dusk: η ζωή πέρα από τις προσδοκίες

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο ERT εcho, η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά την Angelika Dusk σε μια βαθιά προσωπική και ειλικρινή συζήτηση.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μιλά ανοιχτά για την περίοδο που απομακρύνθηκε από τη μουσική, όταν ένιωθε πως δεν άξιζε να βρίσκεται στη σκηνή και αμφισβητούσε τη θέση της ως καλλιτέχνιδα. Περιγράφει τις σκοτεινές περιόδους που βίωσε, τη διαδρομή προς την αποδοχή του εαυτού της και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να επιστρέψει στη δημιουργία.

Η συζήτηση περνά στη μητρότητα και στον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία αυτή άλλαξε τη ζωή, τις προτεραιότητες και τη σχέση της με την τέχνη. Παράλληλα, μοιράζεται τη δική της διαδικασία δημιουργίας, τις αμφιβολίες που συνοδεύουν κάθε νέο ξεκίνημα και τη δύναμη που κρύβεται στην ευαλωτότητα.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, η Angelika Dusk μιλά και για τις προκλήσεις του να μεγαλώνεις έχοντας έναν εξαιρετικά επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο πατέρα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να χαράξεις τη δική σου πορεία και να ανακαλύψεις τη δική σου ταυτότητα, μακριά από συγκρίσεις και προσδοκίες.

Μια συζήτηση για την αυτοαξία, τις δύσκολες διαδρομές της ζωής, τη μητρότητα, τη δημιουργία και το θάρρος να ξαναβρείς τον εαυτό σου.

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