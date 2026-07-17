Οι δύσκολες συζητήσεις που καθορίζουν τις σχέσεις μας

Γιατί αποφεύγουμε τις πιο σημαντικές συζητήσεις της ζωής μας, ακόμη κι όταν γνωρίζουμε ότι η σιωπή μάς πληγώνει;

Στο νέο επεισόδιο του «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη εξερευνά έναν από τους πιο καθοριστικούς αλλά και πιο παρεξηγημένους μηχανισμούς της ανθρώπινης ψυχολογίας, την αποφυγή.

Μέσα από σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες, επιστημονικά ευρήματα και καθημερινά παραδείγματα, εξηγεί γιατί ο εγκέφαλος προτιμά τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τη μακροπρόθεσμη αλλαγή, πώς η σιωπή μεταμορφώνει αργά τις σχέσεις χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και γιατί η αποφυγή δεν είναι ουδετερότητα, αλλά μια απόφαση με πραγματικές συνέπειες.

Το επεισόδιο φωτίζει έννοιες όπως η βιωματική αποφυγή και ο φόβος της απόρριψης, ενώ προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να προσεγγίζουμε τις δύσκολες συζητήσεις, όχι ως συγκρούσεις, αλλά ως πράξεις σεβασμού, ειλικρίνειας και ουσιαστικής σύνδεσης.

Ένα επεισόδιο για όλους όσοι έχουν αφήσει μια σημαντική αλήθεια να επαναλαμβάνεται μόνο μέσα στο μυαλό τους και αναρωτιούνται αν ήρθε η στιγμή να της δώσουν φωνή.

______________________________________________________________