Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μέσα στον χρόνο (Β’ Μέρος)

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Η Δική μας Πόλη» με τον Θέμη Ροδαμίτη παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ολυμπισμό.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας και έναν διαχρονικό θεσμό που εκφράζει ιδανικά και αξίες με οικουμενική σημασία.

Καλεσμένος της εκπομπής είναι ο συγγραφέας Αντώνης Νάτσιος, ο οποίος, ύστερα από πολυετή μελέτη και έρευνα, δημιούργησε ένα εκτενές έργο για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα έργο ζωής αφιερωμένο στον Ολυμπισμό.

Στο στούντιο βρίσκεται επίσης ο δημοσιογράφος Νίκος Τσώνης, ο οποίος, μέσα από την ΕΡΤ και τον έντυπο Τύπο, κάλυψε επί δεκαετίες κορυφαίες διοργανώσεις και σημαντικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, μεταδίδοντας τους θριάμβους και τις διακρίσεις σπουδαίων Ελλήνων αθλητών, όπως ο Πύρρος Δήμας, η Βούλα Πατουλίδου, ο Κώστας Κεντέρης, η Κατερίνα Θάνου, ο Καχιασβίλι και ο Χολίδης, από Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση πολιτισμού και αθλητισμού, καθώς και ο διαχρονικός ρόλος του Ολυμπισμού ως φορέα ανθρωπιστικών ιδεωδών, ειρήνης και ελπίδας.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Τρίτη 21 Ιουλίου στις 05:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

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