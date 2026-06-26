Το κρυμμένο δάσος της Μεσογείου

Στον βυθό της Μεσογείου κρύβεται ένα δάσος — ένα δάσος που προστατεύει τις ακτές μας, αποθηκεύει άνθρακα, φιλοξενεί και στηρίζει τη θαλάσσια ζωή και αναπτύσσεται εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στις 11:00, η εκπομπή αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Infinitely Curious» με την Κατερίνα Μπατζάκη μας ταξιδεύει στον μοναδικό κόσμο των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, ένα από τα σημαντικότερα αλλά και λιγότερο γνωστά οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Καλεσμένες στο στούντιο είναι η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής και συνιδρύτρια του Green Tank, και η Δήμητρα Σύρου, Υπεύθυνη Πολιτικής για τη Φύση στο Green Tank. Μαζί συζητούν γιατί τα λιβάδια της Ποσειδωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία των ακτών, ποιες απειλές αντιμετωπίζουν σήμερα και πώς η αποκατάστασή τους μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση του μέλλοντος της Μεσογείου.

Παραγωγή, παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδας

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